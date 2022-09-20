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"Газпром" остановит транспортировку газа в Китай: какая причина

"Газпром" с 22 по 29 сентября приостановит транспортировку газа в Китай

сегодня, 17:04
Автор:

Лиля Воробьева
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Российский "Газпром" приостановит поставки газа в Китай. Причиной назвали плановые профилактические работы, которые продлятся с 22 по 29 сентября. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию " Газпрома ".

"Газпром" остановит транспортировку газа в Китай: какая причина

"Газпром" приостановит транспортировку газа в Китай (фото из открытых источников)

"С 22 по 29 сентября на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена", — говорится в сообщении российской газовой компании.

В компании уточнили причину, заявив, что в соответствии с договором купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактические работы на восточном газопроводе проводятся два раза в год, а именно осенью и весной.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что тихий союзник отворачивается от Путина . Два турецких частных банка Isbank и Denizbank, считающиеся одними из крупнейших в Турции, объявили в понедельник, 19 сентября, о прекращении работы с банковскими картами от российской платежной системы "Мир", которой Москва начала пользоваться после вывода из России Visa и Mastercard. По данным агентства Reuters, решение турецких банков является результатом введения Минфином США 15 сентября санкций против исполнительного директора Национальной системы платежных карт России. В прошлом месяце Министерство финансов США направило письмо крупным турецким компаниям, предупреждая, что им грозят штрафы, если они будут поддерживать торговые отношения с попавшими под санкции российскими компаниями. Isbank отметил, что пытается вести свои дела в соответствии с законодательством страны и международными правилами и принципами ведения бизнеса".



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Источник: https://t.me/gazprom/921
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