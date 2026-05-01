Россия «Где дочери Путина?»: в России провели митинг против вербовки молодежи на войну
commentss НОВОСТИ Все новости

«Где дочери Путина?»: в России провели митинг против вербовки молодежи на войну

Сыновья Медведева и Кириенко не в окопах: Сергей Крупенко возмутился неравенством на фоне продолжающейся агрессии

1 мая 2026, 21:25
Во время первомайской демонстрации в Новосибирске представитель незарегистрированной "Русской коммунистической партии (интернационалистов)" Сергей Крупенько выступил с резкой критикой в адрес Кремля. Активист обвинил действующую власть в затягивании войны и циничном использовании молодых россиян в качестве "пушечного мяса".

«Где дочери Путина?»: в России провели митинг против вербовки молодежи на войну

Крупенько подчеркнул, что нынешняя политическая система РФ в течение 26 лет воспитывала преступников на государственных должностях.

"Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина: когда это закончится? Ответа на этот вопрос нет", — заявил активист.

Особое возмущение у оратора вызвала практика принуждения вчерашних подростков к подписанию контрактов с Министерством обороны. Он отметил, что ребят, которые "еще вчера играли в игрушки", отправляют в места, откуда многие не возвращаются. При этом активист акцентировал внимание на социальной несправедливости: дети русской элиты остаются в безопасности, занимаясь карьерой или освоением бюджетов.

"Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках „Единой России“. Где сын Кириенко? Во „ВКонтакте“ осваивает бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Послуживший там, в „Вагнере“. Можно и сыну Соловьева вопросы позадавать. Где сыновья Соловьева? Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах? А ведь сейчас женщинам тоже предлагают подписывать контракты. Поезжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем…", — резюмировал Крупенько.

Стоит напомнить, что в начале 2025 г. российская пропаганда пыталась распространять фейковую информацию о том, что дочь Путина Мария Воронцова якобы работает в госпитале в зоне боевых действий. Однако выступление активиста еще раз подсветило реальное положение вещей и недовольство среди граждан продолжительной войной без четких целей.

Заметим, ранее "Комментарии" писали , что в центре российской столицы произошел инцидент с участием студента колледжа, решившего необычным способом выразить свой политический протест. Как сообщают медиаресурсы, объектом атаки стал саркофаг с телом Владимира Ленина.



