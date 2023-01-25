Где может прятаться российский президент и как долго

У президента РФ Владимира Путина много бункеров, однако не все они приспособлены для длительного автономного проживания. Об этом в телеэфире сказал бывший сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов, пишут "Комментарии".



Укрытием для Путина может служить целая кавалькада бункеров, но не долго

Он подтвердил, что еще во время правления Иосифа Сталина под Кремлем был бункер.

"Есть большой бункер под Кремлем, еще при Сталине это было построено, при Сталине построили и ветку метро, которой он мог из Кремля выехать незаметно в любой момент", — рассказал Жирнов.

Второй бункер, по его словам, — "Раменко-43" — тоже расположен в Москве. Кроме этих, есть еще и бункеры у всех спецслужб, у КГБ тоже есть несколько объектов, у генерального штаба тоже несколько.

"На самом деле этих бункеров у спецслужб – как собак нерезанных, – говорит бывший сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки РФ. – А для Путина вырыли отдельно бункер в Ново-Огарево. У него, безусловно, везде, где есть резиденции, есть бункеры. Другой вопрос, насколько они глубоки и оборудованы, чтобы обеспечивать автономную жизнь в течение длительного времени. Вот таких бункеров не так много”, – объяснил Сергей Жирнов.

Как писали "Комментарии", у США уже есть вооружения, которые могут уничтожать бункерные сооружения глубиной до 2 тыс. метров, а бункер Путина, построенный еще в советское время, составляет примерно 300-400 метров. Предупреждение РФ, что будет нанесен удар непосредственно по Кремлю и Путину, было более полугода назад, когда встал вопрос о ядерном шантаже России.

На страницах "Комментариев" говорилось и о том, что российский президент Владимир Путин скрывается в бункерах, снимает видео и подписывает указы, особенно это было заметно в начале полномасштабного вторжения. Стоит добавить, что бункеры президент России может использовать от ракетных и ядерных атак, но это временное местонахождение, в противном случае, Путину придется убегать в дружеские страны, если уже не убежал.

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