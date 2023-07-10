Генерал Суровикин является VIP-арестантом СИЗО Матросская тишина: подробности его исчезновения

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Один из известных представителей российского командования – генерал Сергей Суровикин до сих пор не появился среди публики после недавнего, так называемого восстания "Вагнера". Говорят, что он, возможно, находится в СИЗО.
Суровикин может находиться в одном из СИЗО (фото из открытых источников)
Как информируют представители проекта "ВЧК-ОГПУ", этот высший военный чиновник может находиться в спецблоке Матросской тишины в СИЗО 99/1.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
"Среди VIP-арестантов сегодня начала "гулять" информация, будто Сергей Суровикин в конце прошлой недели заехал в СИЗО 99/1 (спецблок Матросской тишины)", — утверждают авторы этого сообщения.
Однако, несмотря на обнародованные данные, представителям "ВЧК-ОГПУ пока не удалось подтвердить свое сообщение. Абсолютно точным остается только то, что в своем доме упоминавшийся генерал так и не появился".
Через некоторое время родные прокомментировали исчезновение Сергея Суровикина. Они сказали на этот счет совсем немного.
"Мы молимся о нем", — ответили члены семьи Суровикина его друзьям.
Напомним, что Комментарии информировали о том, что
Обсуждения
Новости