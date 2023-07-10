Генерал Суровикин является VIP-арестантом СИЗО Матросская тишина: подробности его исчезновения

Один из известных представителей российского командования – генерал Сергей Суровикин до сих пор не появился среди публики после недавнего, так называемого восстания "Вагнера". Говорят, что он, возможно, находится в СИЗО.

Суровикин может находиться в одном из СИЗО (фото из открытых источников)

Как информируют представители проекта "ВЧК-ОГПУ", этот высший военный чиновник может находиться в спецблоке Матросской тишины в СИЗО 99/1.

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"Среди VIP-арестантов сегодня начала "гулять" информация, будто Сергей Суровикин в конце прошлой недели заехал в СИЗО 99/1 (спецблок Матросской тишины)", — утверждают авторы этого сообщения.

Однако, несмотря на обнародованные данные, представителям "ВЧК-ОГПУ пока не удалось подтвердить свое сообщение. Абсолютно точным остается только то, что в своем доме упоминавшийся генерал так и не появился".

Через некоторое время родные прокомментировали исчезновение Сергея Суровикина. Они сказали на этот счет совсем немного.

"Мы молимся о нем", — ответили члены семьи Суровикина его друзьям.

Напомним, что Комментарии информировали о том, что "Поломанные ребра": стало известно, почему Суровикин не выходит на публику . Российский генерал Сергей Суровикин, которого еще называют "сирийский мясник", не появился в среде политиков и должностных лиц со времен неудачного марша справедливости, организатором которого был главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин. Как говорят, его арестовали. Telegram-канал Генерал СВР, часто обнародующий инсайды из кремлевских событий, написал, что Суровикин "восстанавливается после допроса со страстью". Как утверждают на канале, к Суровикину применяли не только так называемые моральные меры.