Генсек ООН рассказал о чем говорил с Путиным, мирного соглашения пока не будет

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Slava Kot
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время пресс-конференции в головном офисе в Нью-Йорке рассказал о своем разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Сам разговор прошел 14 сентября 2022 года. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "Голос Америки".
Генсек ООН рассказал о чем говорил с Путиным. Фото с открытых источников
Во время разговора с Путиным генсек ООН понял, что мирного соглашения в ближайшее время ожидать не стоит. В заявлении Антониу Гутерриш подчеркнул, что он готов помогать ради мирного договора, хотя и понимает, что шансы близки к нулю.
Также генеральный секретарь ООН сообщил, что поддерживает связь с обеими сторонами конфликта, и надеется, что в один день может наступить момент, когда страны перейдут на новый уровень обсуждения.
С Украиной Антониу Гутерриш общается постоянно через главу Офиса президента Андрея Ермака, а с президентом Зеленским последний раз общался в момент визита около месяца назад.
С российской стороной Гутерриш говорил о возможности поставки минеральных удобрений, в частности аммиака, ведь мир столкнулся с возможным кризисом из-за отсутствия достаточного количества удобрений. Такая ситуация привела к уменьшению урожая.
Также по словам представителя ООН, с Путиным обсудили еще ситуацию на Запорожской АЭС и другие важные вопросы.
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