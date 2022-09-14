Генсек ООН рассказал о чем говорил с Путиным, мирного соглашения пока не будет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время пресс-конференции в головном офисе в Нью-Йорке рассказал о своем разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Сам разговор прошел 14 сентября 2022 года. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "Голос Америки".

Генсек ООН рассказал о чем говорил с Путиным. Фото с открытых источников

Во время разговора с Путиным генсек ООН понял, что мирного соглашения в ближайшее время ожидать не стоит. В заявлении Антониу Гутерриш подчеркнул, что он готов помогать ради мирного договора, хотя и понимает, что шансы близки к нулю.

Также генеральный секретарь ООН сообщил, что поддерживает связь с обеими сторонами конфликта, и надеется, что в один день может наступить момент, когда страны перейдут на новый уровень обсуждения.

С Украиной Антониу Гутерриш общается постоянно через главу Офиса президента Андрея Ермака, а с президентом Зеленским последний раз общался в момент визита около месяца назад.

С российской стороной Гутерриш говорил о возможности поставки минеральных удобрений, в частности аммиака, ведь мир столкнулся с возможным кризисом из-за отсутствия достаточного количества удобрений. Такая ситуация привела к уменьшению урожая.

Также по словам представителя ООН, с Путиным обсудили еще ситуацию на Запорожской АЭС и другие важные вопросы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американские дипломаты прилетали в РФ с секретным визитом для переговоров об обмене заключенными. США хотят вернуть двух американских граждан, а России предлагают продавца оружия.

Также "комментарии" писали о полицейском из Украины, который передавал данные СБУ для служб РФ.





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