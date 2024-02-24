Гибель Навального: тело политика выдали его матери

Тело внезапно погибшего в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального передали его матери, сообщила в соцсети соратница Навального Кира Ярмыш.

Навальный умер в российской тюрьме. Фото из открытых источников

Сообщается, что тело Навального пока что находится в российском городе Салехард, где он умер в тюрьме.

Кира Ярмыш сообщила, что сейчас решается вопрос о похоронах российского оппозиционера.

Как известно, 23 февраля мать Навального Людмила получила ультиматум от следователя по поводу похорон ее сына. В течение трех часов она должна была решить – соглашаться ли на тайные похороны без публичного прощания или же ее сына похоронят в колонии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за два года полномасштабного вторжения РФ беспилотные летательные аппараты украинского производства совершили настоящий прорыв. Как пишет газета The Times, украинские беспилотники на втором году войны смогли даже атаковать Кремль. Как отмечает издание, несмотря на символичность атаки, "это был сигнал российскому диктатору Владимиру Путину, что Украина имеет возможность наносить удары по самому сердцу Москвы".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину западные государства не решались передавать Украине вооружение, признал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. При этом генсек Альянса отметил, что впоследствии ситуация изменилась, и сейчас Украина регулярно получает новые пакеты военной помощи от Запада. "В начале войны мир колебался, предоставлять ли самое современное оружие. Но сейчас все существенно изменилось", — заявил Йенс Столтенберг.