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Глава ФСБ Бортников набросился с обвинениями на ГУР Минобороны

Глава ФСБ Александр Бортников напрямую обвинил ГУР Минобороны в том, что оно причастно к организации теракта в «Крокус сити холе». По его словам, разведчики готовились встречать террористов

сегодня, 14:36
Автор:
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Ткачик Олеся
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Глава ФСБ террористической России Александр Бортников прямо обвинил Главное управление разведки Минобороны в прямой причастности в организации теракта в "Крокус сити холе". В частности, он сделал такое заявление на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Глава ФСБ Бортников набросился с обвинениями на ГУР Минобороны

Александр Бортников

"Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины",
- заявил глава ФСБ.

Бортников сообщил, что якобы спецслужбы РФ продолжают работу по установлению всего круга причастных к этому теракту. По его словам, задержано более 20 лиц. Среди них, говорит Бортников, есть исполнители теракта и их пособники.

При этом глава ФСБ утверждает, что удалось установить, что подготовительные действия, а также финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки "Вилаят Хорасан". Эти люди якобы находились в афгано-пакистанской зоне. Также, по его информации, якобы двое из четырех участников нападения прибыли в Россию из территории Турции незадолго до самого теракта.

При этом Бортников опять заявил, что террористы получили приказ после своего преступления ехать к границе с Украиной, где якобы для них уже подготовлено "окно" для прохода.

Глава ФСБ утверждает, что заказчики теракта хотели нанести ущерб отношениям стран СНГ "с использованием религиозного и национального факторов".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Бортников уже заявлял, что якобы террористов готовились встречать в Украине, как героев. Для них даже подготовили место на границе для безопасного прохода. Также, якобы террористы должны были приехать в Киев и там получить вознаграждение за совершенный теракт.




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Источник: https://www.gazeta.ru/social/2024/05/24/19135285.shtml?updated
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