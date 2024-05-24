Глава ФСБ террористической России Александр Бортников прямо обвинил Главное управление разведки Минобороны в прямой причастности в организации теракта в "Крокус сити холе". В частности, он сделал такое заявление на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Александр Бортников

"Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины", - заявил глава ФСБ.

Бортников сообщил, что якобы спецслужбы РФ продолжают работу по установлению всего круга причастных к этому теракту. По его словам, задержано более 20 лиц. Среди них, говорит Бортников, есть исполнители теракта и их пособники.

При этом глава ФСБ утверждает, что удалось установить, что подготовительные действия, а также финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки "Вилаят Хорасан". Эти люди якобы находились в афгано-пакистанской зоне. Также, по его информации, якобы двое из четырех участников нападения прибыли в Россию из территории Турции незадолго до самого теракта.

При этом Бортников опять заявил, что террористы получили приказ после своего преступления ехать к границе с Украиной, где якобы для них уже подготовлено "окно" для прохода.

Глава ФСБ утверждает, что заказчики теракта хотели нанести ущерб отношениям стран СНГ "с использованием религиозного и национального факторов".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Бортников уже заявлял, что якобы террористов готовились встречать в Украине, как героев. Для них даже подготовили место на границе для безопасного прохода. Также, якобы террористы должны были приехать в Киев и там получить вознаграждение за совершенный теракт.



