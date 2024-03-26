Глава ФСБ рассказал, кто из высшего военного руководства Украины теперь для РФ законная цель

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Кравцев Сергей
Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов является для РФ "законной целью". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА-Новости", цитируя заявление Бортникова.
Директор ФСБ России Александр Бортников. Фото из открытых источников
Кроме того, Александр Бортников утверждает, что в Украине якобы "готовились встретить как героев" исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".
Бортников добавил, что "пусть эта фраза на данный момент останется такой, какой я ее сказал"
Интересно, что секретарь Совбеза страны-агрессора Николай Патрушев заявил, что именно киевские власти причастны к теракту, который произошел в "Крокус Сити Холле".
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Ігор
сегодня, 14:39
Тобто корумпованого Фюрера і Хунту, які узурпували владу, він обходить? Очікувано! Зло Злу око у спільній справі, не обріже!