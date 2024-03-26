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Глава ФСБ рассказал, кто из высшего военного руководства Украины теперь для РФ законная цель

Глава ФСБ прямо заявил, что Россия собирается убить Буданова

сегодня, 14:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов является для РФ "законной целью". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА-Новости", цитируя заявление Бортникова.

Глава ФСБ рассказал, кто из высшего военного руководства Украины теперь для РФ законная цель

Директор ФСБ России Александр Бортников. Фото из открытых источников

"Глава ГУР Украины Буданов может стать законной целью для России, как и все, кто совершают преступления против РФ, заявил Бортников", — говорится в сообщении.

Кроме того, Александр Бортников утверждает, что в Украине якобы "готовились встретить как героев" исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".

"Информация о том, что террористов ждали в Украине, дорабатывается. Сейчас все делается для того, чтобы выявить всех участников этой бойни. И тех, что находятся на территории России и тех, кто за рубежом. Раз террористы делали ноги, значит они намеревались уйти. Я открою секрет — на той стороне их хотели встретить как героев", — заявил глава ФСБ пропагандисту Павлу Зарубину.

Бортников добавил, что "пусть эта фраза на данный момент останется такой, какой я ее сказал"

"Нам известно, что Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока", — заявил Бортников.

Интересно, что секретарь Совбеза страны-агрессора Николай Патрушев заявил, что именно киевские власти причастны к теракту, который произошел в "Крокус Сити Холле".

"Конечно, Украина", — ответил секретарь Совбеза РФ на вопрос издания Shot о том, кто именно причастен к теракту в Москве.

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Источник: https://t.me/rian_ru/238270
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:39

Тобто корумпованого Фюрера і Хунту, які узурпували владу, він обходить? Очікувано! Зло Злу око у спільній справі, не обріже!


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