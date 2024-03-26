В США рассказали, чем может обернуться для России обвинение Украины в атаке на "Крокус"

Атака "Исламского государства Хорасан" 22 марта на московский "Крокус Сити Холл" является заметным провалом российской разведки и правоохранительных органов. И российский диктатор Владимир Путин, обвиняя Украину в этом преступлении, лишь подчеркивает это. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

Теракт в Подмосковье. Фото: из открытых источников

Американские военные аналитики отмечают, имеющиеся доказательства из открытых источников не предусматривают никакой сложной теории заговора внутри или против России. А то, что кремлевские чиновники и российские ультранационалисты обвиняют в атаке, которую совершило "Исламское государство", Украину, может дорого стоить внутренней безопасности России и жизни гражданского населения.

ISW считает, что Кремль и его ультранационалистические рупоры, очевидно, игнорируют явную угрозу, которую представляют операции ИГ и ИГИЛ на территории России для внутренней безопасности и ее гражданского населения, чтобы вместо этого отдать приоритет информационному воздействию ложных обвинений Украины в причастности.

Эксперты отмечают, Кремль решил, что информационная ценность обвинения Украины в атаке "Крокуса" стоит любых рисков для внутренней безопасности и жертв среди гражданского населения, которые Россия может понести из-за неспособности адекватно противостоять радикальной угрозе исламистов в пределах своих границ.

Читайте также на портале "Комментарии" — теракт в подмосковном "Крокус Сити Холл", который совершили мусульманские радикалы, похоже, действовавшие под эгидой ИГИЛ, уже привел к жесткой реакции российских ультранационалистов. Настолько жесткой, что глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил "коротким разговором" с разжигателями межнационального конфликта. Между тем, попытка российской пропаганды отыскать в массовой бойне украинский след, похоже, провалилась. Что, впрочем, не останавливает ни Кремль, ни его цепных медиа-псов. Как события могут развиваться дальше? Что показал – и к чему может привести теракт в "Крокусе"? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



