Во время последнего заседания Совета Безопасности ООН министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар публично выразил критику в адрес российского представителя Василия Небензю, комментируя его речь о международном праве и конфликтах на Ближнем Востоке. Заседание транслировалось в прямом эфире и детали его выступления опубликовало издание DWS News.

Фото: из открытых источников

Небензя в своей речи затронул тему оккупации и аннексии территорий, а также мирное урегулирование конфликтов. Выступление российского дипломата вызвало у Саара резкую реакцию. Министр Израиля намекнул на двойные стандарты РФ, заявив, что ему было тяжело сдержать смех во время выступления представителя России.

"Было смешно слышать, как Россия говорит о международном праве и мирном разрешении конфликтов", — подчеркнул он.

Заявление Саара прозвучало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, в частности, после серии ударов израильских танков и авиации по сектору Газа и подготовки Израиля к возможному противостоянию с Ираном. По сообщениям СМИ, американские военные рассматривают возможность удара по Ирану в ближайшие дни, хотя окончательное решение до сих пор не принял президент США Дональд Трамп.

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном по поводу ядерной программы Ирана возобновились после предыдущих неудачных попыток, однако терпение США исчерпывается. Предполагается, что Израиль может стать партнером США в потенциальной операции, направленной на ограничение ядерных и ракетных программ Ирана. В стране активизируются мероприятия по подготовке к возможному военному конфликту, в частности для сдерживания Тегерана и смены режима.

