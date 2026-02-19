logo_ukra

Глава МЗС Ізраїлю "порвав" Небензю в ООН: російському дипломату вказали на злочини Кремля
commentss НОВИНИ Всі новини

Глава МЗС Ізраїлю “порвав” Небензю в ООН: російському дипломату вказали на злочини Кремля

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар в ООН жорстко висміяв промову Василя Небензю, вказавши на її суперечності

19 лютого 2026, 14:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Під час останнього засідання Ради Безпеки ООН міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар публічно висловив критику на адресу російського представника Василя Небензю, коментуючи його промову щодо міжнародного права та конфліктів на Близькому Сході. Засідання транслювалось у прямому ефірі, і деталі його виступу опублікувало видання DWS News.

Глава МЗС Ізраїлю “порвав” Небензю в ООН: російському дипломату вказали на злочини Кремля

Фото: з відкритих джерел

Небензя у своїй промові торкнувся теми окупації та анексії територій, а також мирного врегулювання конфліктів. Виступ російського дипломата викликав у Саара різку реакцію. Міністр Ізраїлю натякнув на подвійні стандарти РФ, заявивши, що йому було важко стримати сміх під час виступу представника Росії.

"Було смішно чути, як Росія говорить про міжнародне право та мирне вирішення конфліктів", — підкреслив він. 

Заява Саара пролунала на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, зокрема після серії ударів ізраїльських танків та авіації по сектору Газа та підготовки Ізраїлю до можливого протистояння з Іраном. За повідомленнями ЗМІ, американські військові розглядають можливість удару по Ірану вже найближчими днями, хоча остаточне рішення досі не прийняв президент США Дональд Трамп.

Переговори між Вашингтоном і Тегераном щодо ядерної програми Ірану поновилися після попередніх невдалих спроб, проте терпіння США вичерпується. Є припущення, що Ізраїль може стати партнером США у потенційній операції, спрямованій на обмеження ядерних та ракетних програм Ірану. В країні активізуються заходи з підготовки до можливого військового конфлікту, зокрема для стримування Тегерану та зміни режиму.

Портал "Коментарі" вже писав, що санкції, запроваджені проти Росії, суттєво ускладнюють розвиток торгово-економічних відносин між Москвою та Вашингтоном. Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє агентство Reuters.

 

 



