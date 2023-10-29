Глава МИД Литвы высмеял Захарову из-за ее заявлений с угрозами

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Slava Kot
Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отреагировал на угрозы пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что литовский политик предстанет перед российским судом за "распространение экстремистских идей". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Delfi.
Ландсбергис в ответе заявил, что ожидает суда над российскими политиками, причастными к войне в Украине.
Напомним, что Габриелюс Ландсбергис встретился с российским бизнесменом Михаилом Ходорковским, где заявил, что российский режим в Кремле представляет угрозу всему миру. Представитель МИД РФ Мария Захарова восприняла эти слова за экстремистские идеи, призыв к свержению российских властей и обвинила министра иностранных дел Литвы.
Также "Комментарии" писали о представительнице Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, которая угрожающе отреагировала на решение нескольких европейских стран и заявила, что такие действия не останутся без ответа России.
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