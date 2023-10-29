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Глава МИД Литвы высмеял Захарову из-за ее заявлений с угрозами

Министр иностранных дел Литвы ответил на угрозы Марии Захаровой.

сегодня, 13:22
Автор:
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Slava Kot
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Глава МИД Литвы высмеял Захарову из-за ее заявлений с угрозами

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отреагировал на угрозы пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что литовский политик предстанет перед российским судом за "распространение экстремистских идей". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Delfi.


Ландсбергис в ответе заявил, что ожидает суда над российскими политиками, причастными к войне в Украине.

"Надеюсь, что трибунал для российского руководства за агрессию против Украины будет проведен быстрее, чем трибунал для Ландсбергиса в России", – сказал министр иностранных дел Литвы.

Напомним, что Габриелюс Ландсбергис встретился с российским бизнесменом Михаилом Ходорковским, где заявил, что российский режим в Кремле представляет угрозу всему миру. Представитель МИД РФ Мария Захарова восприняла эти слова за экстремистские идеи, призыв к свержению российских властей и обвинила министра иностранных дел Литвы.

"Ландсбергис не в первый раз позволяет себе озвучивать подобные экстремистские идеи, и за это ему... грозит уголовная ответственность", — заявила тогда Захарова и добавила, что литовскому политику запретили въезд в Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского "монстром". По словам Лаврова, украинского президента начал бояться даже Запад.

Также "Комментарии" писали о представительнице Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, которая угрожающе отреагировала на решение нескольких европейских стран и заявила, что такие действия не останутся без ответа России.



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Источник: https://www.delfi.lt/ru/news/politics/glava-mid-otvetil-marii-zaharovoy-ozhidaem-tribunala-dlya-rukovodstva-kremlya-94928869
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