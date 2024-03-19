Глава внешней разведки РФ Нарышкин сделал заявление о войсках Франции в Украине

Сергей Нарышкин сообщил пропагандистским СМИ о том, что президент Франции Эммануэль Макрон готовится отправить своих военных на войну в Украину.

Сергей Нарышкин

Более того, по его информации, якобы на первом этапе Франция имеет целью отправить в Украину 2 000 своих военных. Откуда у него такая информация, Нарышкин не объяснил. Впрочем, он заявил, что французские военные, которые прибудут в Украину, станут "легитимной и приоритетной целью" для российских оккупантов.

При этом в российских военных пабликах распространяется информация о том, что российский диктатор Владимир Путин уже провел встречу с Нарышкиным, на которой обсудил вероятную отправку французских военных в Украину. По их информации, Путин потребовал от Нарышкина усилить работу российской разведки во Франции на фоне заявлений Макрона о возможности отправки военного контингента в Украину.

К слову, как отметил политолог Тарас Загородний, сегодня Франция смела как никогда не было, по странному стечению обстоятельств, когда Украина начала системно уничтожать российские НПЗ, а два года назад еще в начале вторжения тот же Макрон уговаривал украинцев сдаться вместе с Шольцем и Драги.

"Это не хорошо и не плохо. Так построен мир. Верят в "охотников" и помогают им. "Жертвам" нет. Когда у Украины будут тысячи ракеты дальностью 1500-2000, десятки тысяч дронов собственного производства такой же дальности и многое другое многие резко захотят с нами дружить. Даже кто-то будет называть нас "братьями". Ибо с сильными хотят дружить и в них готовы инвестировать",

– подчеркни политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Франция в последнее время выбрала очень правильную коммуникацию с Кремлем и начала действовать, используя его методы.



