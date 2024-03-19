logo

BTC/USD

64292.70

ETH/USD

3300.95

LTC/USD

81.13

USD/UAH

39.30

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Глава внешней разведки РФ Нарышкин сделал заявление о войсках Франции в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава внешней разведки РФ Нарышкин сделал заявление о войсках Франции в Украине

Директор внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в комментарии российским СМИ сообщил о том, что якобы Франция готовит свой военный контингент для отправки в Украину

сегодня, 18:16
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Сергей Нарышкин сообщил пропагандистским СМИ о том, что президент Франции Эммануэль Макрон готовится отправить своих военных на войну в Украину.

Глава внешней разведки РФ Нарышкин сделал заявление о войсках Франции в Украине

Сергей Нарышкин

Более того, по его информации, якобы на первом этапе Франция имеет целью отправить в Украину 2 000 своих военных. Откуда у него такая информация, Нарышкин не объяснил. Впрочем, он заявил, что французские военные, которые прибудут в Украину, станут "легитимной и приоритетной целью" для российских оккупантов.

При этом в российских военных пабликах распространяется информация о том, что российский диктатор Владимир Путин уже провел встречу с Нарышкиным, на которой обсудил вероятную отправку французских военных в Украину. По их информации, Путин потребовал от Нарышкина усилить работу российской разведки во Франции на фоне заявлений Макрона о возможности отправки военного контингента в Украину.

К слову, как отметил политолог Тарас Загородний, сегодня Франция смела как никогда не было, по странному стечению обстоятельств, когда Украина начала системно уничтожать российские НПЗ, а два года назад еще в начале вторжения тот же Макрон уговаривал украинцев сдаться вместе с Шольцем и Драги.

"Это не хорошо и не плохо. Так построен мир. Верят в "охотников" и помогают им. "Жертвам" нет. Когда у Украины будут тысячи ракеты дальностью 1500-2000, десятки тысяч дронов собственного производства такой же дальности и многое другое многие резко захотят с нами дружить. Даже кто-то будет называть нас "братьями". Ибо с сильными хотят дружить и в них готовы инвестировать",
– подчеркни политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Франция в последнее время выбрала очень правильную коммуникацию с Кремлем и начала действовать, используя его методы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости