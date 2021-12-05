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Главам боевиков ОРДЛО вручили партбилеты «Единой России»

Лидеры группировок «ЛНР» и «ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин получили партбилеты российской партии власти «Единая Россия»

сегодня, 11:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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В эту субботу, 4 декабря, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выдал партийные билеты главам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ("ДНР" и "ЛНР") Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

Главам боевиков ОРДЛО вручили партбилеты «Единой России»

Главы "ДНР/ЛНР" : Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сообщается, что билеты партии власти Российской Федерации были вручены некоторым главам регионов и депутатам Госдумы РФ.

Торжественная церемония вручения партбилетов прошла перед открытием третьего, заключительного этапа съезда "Единой России". На нем должны были переизбраны руководящие и центральные органы партии.

Напомним, что в ряды партии "Единая Россия", правящей в РФ, руководство которой фактически осуществляет Владимир Путин, теперь набирают жителей оккупированной части Донбасса (ОРДЛО). Что происходит, почему и к чему это может привести? Почему не усиливаются санкции – ведь Россия явно нарушает Минские соглашения? В этих вопросах в интервью нашему порталу разбирались эксперты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по словам пресс-секретаря МИД Олега Николенко российские власти вытесняют максимальные дивиденды на украинских территориях, подвергшихся военной агрессии. Украина уже обнародовала соответствующие заявления о непризнании российских документов, навязываемых местным жителям.

Читайте также, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Кремль просто пытается превратить жителей в ОРДЛО в рабов, используя людей в своих целях для удержания власти в России. Участие украинцев с ОРДЛО в выборах в Госдуму является элементом паспортизации. По словам главы правительства, то, что замышляет Россия, не иначе как "рабством" назвать нельзя.


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Источник: https://er.ru/activity/news/dmitrij-medvedev-vruchil-partbilety-edinoj-rossii-glavam-regionov-rukovodstvu-dnr-i-lnr-i-deputatam-gosdumy
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