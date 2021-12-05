Главам боевиков ОРДЛО вручили партбилеты «Единой России»

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Светлана Шкурупий
В
эту субботу, 4 декабря, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
выдал партийные билеты главам самопровозглашенных Донецкой и Луганской
народных республик ("ДНР" и "ЛНР") Денису Пушилину и Леониду
Пасечнику.
Главы "ДНР/ЛНР" : Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Сообщается,
что билеты партии власти Российской Федерации были вручены некоторым главам
регионов и депутатам Госдумы РФ.
Торжественная
церемония вручения партбилетов прошла перед открытием третьего, заключительного
этапа съезда "Единой России". На нем должны были переизбраны руководящие и
центральные органы партии.
Напомним,
что в ряды партии "Единая
Россия", правящей в РФ, руководство которой фактически осуществляет Владимир
Путин, теперь набирают жителей оккупированной части Донбасса (ОРДЛО). Что
происходит, почему и к чему это может привести? Почему не усиливаются санкции –
ведь Россия явно нарушает Минские соглашения? В этих вопросах в интервью нашему порталу разбирались эксперты.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что по словам пресс-секретаря МИД Олега
Николенко российские власти вытесняют максимальные дивиденды на украинских
территориях, подвергшихся военной агрессии. Украина уже обнародовала соответствующие заявления о непризнании российских документов, навязываемых
местным жителям.
Читайте также, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Кремль просто пытается превратить жителей в ОРДЛО в рабов, используя людей в своих целях для удержания власти в России. Участие украинцев с ОРДЛО в выборах в Госдуму является элементом паспортизации. По словам главы правительства, то, что замышляет Россия, не иначе как "рабством" назвать нельзя.
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