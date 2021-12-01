В путинскую «Единую Россию» набирают жителей ОРДЛО: к чему это может привести

В ряды партии "Единая Россия", правящей в РФ, руководство которой фактически осуществляет Владимир Путин, теперь набирают жителей оккупированной части Донбасса (ОРДЛО). Что происходит, почему и к чему это может привести? Почему не усиливаются санкции – ведь Россия явно нарушает Минские соглашения? В этих вопросах в интервью порталу "Комментарии" разбирались эксперты.

Единая Россия. Фото: из открытых источников

Выдача партийных билетов единоросов "руководителям" псевдореспублик – элемент информационно-психологической операции российских спецслужб

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев предполагает, что РФ реализует абхазский сценарий. И не исключает варианта одностороннего признания Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Не случайно на днях Путин сделал "оговорку по Фрейду", что так называемые донбасские республики ПОКА не признаны. Что дало пищу российским т.н. политологам и журналистам делать предположения о возможном признании российским руководством этих квазиобразований. Отмечу также, что раздача партийных билетов (а их получали не просто рядовые граждане, но и представители руководства псевдореспублик) на оккупированном Донбассе произошла вскоре после появления указа Путина о признании РФ товаров, произведенных в ОРДЛО . Речь идет о политическом и экономическом поглощении РФ оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", – подчеркивает Дмитрий Снегирев.

Он уверен, что не случайно подобные информповоды появляются на фоне военной эскалации со стороны РФ у границ с Украиной – с угрозой российского вторжения.

"Выдачу партийных билетов единоросов "руководителям" псевдореспублик (и не только им) следует расценивать как элемент информационно-психологической операции российских спецслужб с целью политического давления на руководство Украины. Россия дает понять, что может признать т.н. "ДНР" и "ЛНР" в одностороннем порядке, если Украина отказывается от реализации политической части Минских соглашений", – поясняет эксперт.

Что касается того, почему мировое сообщество не усиливает санкции против РФ, которая сама нарушает "Минск". Дмитрий Снегирев считает, что сама Украина должна активнее апеллировать к странам коллективного Запада, аргументируя необходимость ужесточать санкции. Впрочем, она и так достаточно живо это делает. Другое дело, что Запад не достаточно живо реагирует.

"Мы не видим готовности самого Запада (особенно стран ЕС) активно противодействовать России. Особенно на фоне энергетического кризиса, который она же искусственно создала. И это тоже – один из элементов политического давления на своих оппонентов со стороны РФ, – поясняет эксперт. – Кремль торгуется с Западом: мы ослабим давление на Украину, а вы сертифицируете "Северный поток-2". И мы видим отсутствие адекватной реакции по стороны европейских стран-подписантов Нормандских соглашений: Франции и Германии. Что касается США, то они, похоже, будут принимать решение по усилению или ослаблению антироссийских санкций после очередной встречи Путина с Байденом. При этом со стороны Штатов идет четкий сигнал о возможности усиления военно-материальной помощи Украине. Пока можем констатировать, что Путин пошел на повышение ставок. Все последние действия РФ (и передислокация войск, и усиление интеграции ОРДЛО) направлены на то, чтобы усилить свои позиции перед американо-российской встречей".

Цель Кремля – сохранять оккупированную часть Донбасса в качестве инородного вкрапления в Украину

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно акцентирует, что Путин в этом году ускорил попытки сделать оккупированную часть Донбасса еще более зависимой от России.

"Вначале там выдавали паспорта, потом позволили голосовать на выборах в Госдуму РФ в сентябре этого года . Теперь – вовлекают в ряды путинской партии. Это всё продолжение практики, чтобы говорить: в ОРДЛО живут русские люди, у них есть паспорта РФ, мы должны их защищать, мы не можем их бросить и так далее…", – подчеркивает Олеся Яхно.

Она уверена, что цель Кремля – сохранять оккупированную часть Донбасса в качестве инородного вкрапления в Украину. И на этой "инородности" подчеркивать, что, мол, надо дать особый статус этому региону. И через этот особый статус показать, что унитарное устройство для Украины является непригодным. И что Украина должна быть федеративной, с массой таких особых статусов.

"РФ не может пока навязать Украине свой вариант Минских соглашений, как пыталась изначально. Потому продолжает усугублять проблемы, в том числе через увеличение зависимости всё большего числа жителей ОРДЛО от России", – отмечает аналитик.

Отсутствие адекватной реакции со стороны Запада на эти выходки Кремля Олеся Яхно объясняет следующим образом:

"РФ скапливает войска у границ с Украиной. И основное внимание направлено на это. Все понимают, что этот военный шантаж может привести к еще какому-то всплеску эскалации. И на этом фоне продолжение интеграции ОРДЛО в российское пространство отходит на второй план. Ведь даже раздача паспортов уже должна была привести к новым санкциям. Но их не последовало. Похоже, все негласно согласились, что дело идет к замороженному конфликту. И действуют по принципу "лишь бы не было войны". В том числе предпочитая лишний раз не злить РФ".

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