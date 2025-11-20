Главная пропагандистка Кремля стала лежащей: как прогрессирует ее болезнь

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, активно продвигающая и поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, оказалась в лежачем состоянии.

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

По сообщениям российских пропагандистских ресурсов, Симоньян недавно заявила в своей социальной сети, что проходит курс химиотерапии и много свободного времени. Во время этого она высказалась о новой работе другого поклонника путинского режима — российского режиссера Андрея Кончаловского "Хроники российской революции", где одну из ролей исполнила его жена Юлия Высоцкая.

Обсуждая сериал, Симоньян неожиданно рассказала о своем нынешнем состоянии здоровья.

"У меня сейчас мало сил, а значит много свободного времени — правда, лежащего. Маленький бонус химиотерапии", — написала Симоньян, восхваляя очередную пропагандистскую ленту.

Также сообщается, что, несмотря на онкологическое заболевание, Симоньян продолжает работать — она вернулась в эфир телеканала НТВ со своей программой. Пропагандистка отметила, что часть выпусков была снята заранее, а когда начнут выходить новые, она, вероятно, уже появится в парике.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян , официально подтвердившая диагноз онкологического заболевания, вероятно, имеет метастазы. Об этом российским медиа сообщил онколог Дмитрий Шабанов. По его словам, факт полного удаления груди свидетельствует о серьезности болезни.

"Если грудь удаляют полностью, то это означает, что опухоль велика. Возможно поражение близлежащих тканей и повреждение лимфатической системы", – цитируют врача.

Симоньян заявила о резком ухудшении здоровья в сентябре 2025 года, сообщив, что перенесла сложную операцию, после которой не ожидала выжить.