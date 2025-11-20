Головна пропагандистка Кремля стала лежачою: як прогресує її хвороба

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка активно просуває та підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, опинилася в лежачому стані.

Маргарита Симоньян (фото з відкритих джерел)

За повідомленнями російських пропагандистських ресурсів, Симоньян нещодавно заявила у своїй соціальній мережі, що проходить курс хіміотерапії та має багато вільного часу. Під час цього вона висловилася про нову роботу іншого прихильника путінського режиму — російського режисера Андрія Кончаловського "Хроніки російської революції", де одну з ролей виконала його дружина Юлія Висоцька.

Обговорюючи серіал, Симоньян несподівано розповіла про свій теперішній стан здоров’я.

"У мене зараз мало сил, а значить, багато вільного часу — правда, лежачого. Маленький бонус хіміотерапії", — написала Симоньян, вихваляючи чергову пропагандистську стрічку.

Також повідомляється, що, попри онкологічне захворювання, Симоньян продовжує працювати — вона повернулася в ефір телеканалу НТВ зі своєю програмою. Пропагандистка зазначила, що частина випусків була відзнята заздалегідь, а коли почнуть виходити нові, вона, ймовірно, вже з’явиться у перуці.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка офіційно підтвердила діагноз онкологічного захворювання, ймовірно, має метастази. Про це російським медіа повідомив онколог Дмитро Шабанов. За його словами, факт повного видалення грудей свідчить про серйозність хвороби.

"Якщо груди видаляють повністю, то це означає, що пухлина велика. Можливе ураження прилеглих тканин та пошкодження лімфатичної системи", – цитують лікаря.

Симоньян заявила про різке погіршення здоров’я у вересні 2025 року, повідомивши, що перенесла складну операцію, після якої не очікувала вижити.