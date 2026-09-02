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Slava Kot
Директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ и главный "русский мир" Александр Дугин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы сознательно повышает уровень эскалации в противостоянии с Россией. По его словам, Украина скоро упадет, а самого президента ждет "ужасная судьба".
Александр Дугин. Фото из открытых источников
Александр Дугин отреагировал на слова Зеленского о том, что российское небо может оказаться опасным для авиации и заявил, что его пребывание у власти близится к завершению.
Кроме того, российский "философ" выступил за жесткий ответ Москвы. Дугин заявил, что России следует пересмотреть подход к безопасности украинского руководства и добиваться смены власти в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главный идеолог Кремля предупредил о смертельной угрозе Путину.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский объявил о закрытии неба над Россией. Впоследствии российский диктатор Владимир Путин истерически отреагировал на слова украинского президента по поводу опасностей в небе РФ.