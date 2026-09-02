Директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ и главный "русский мир" Александр Дугин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы сознательно повышает уровень эскалации в противостоянии с Россией. По его словам, Украина скоро упадет, а самого президента ждет "ужасная судьба".

Александр Дугин. Фото из открытых источников

Александр Дугин отреагировал на слова Зеленского о том, что российское небо может оказаться опасным для авиации и заявил, что его пребывание у власти близится к завершению.

"Зеленский, безусловно, увеличивает эскалацию. Его дни сочтены, Украина скоро упадет, и его постигнет ужасная судьба. Поэтому он идет во все трудные и повышает ставки", — сказал Дугин.

Кроме того, российский "философ" выступил за жесткий ответ Москвы. Дугин заявил, что России следует пересмотреть подход к безопасности украинского руководства и добиваться смены власти в Украине.

"Думаю, нам нужно пересмотреть наше отношение к безопасности военно-политического руководства Украины и попытаться изменить его состав на новых людей — возможно, они будут более рациональными. Если нет — поменять его еще раз и еще раз, потому что необходимо заставить это террористическое образование, современную Украину, к соблюдению определенных правил", — подытожил Дугин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главный идеолог Кремля предупредил о смертельной угрозе Путину.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский объявил о закрытии неба над Россией. Впоследствии российский диктатор Владимир Путин истерически отреагировал на слова украинского президента по поводу опасностей в небе РФ.