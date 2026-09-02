logo

BTC/USD

77213

ETH/USD

2386.34

USD/UAH

44.61

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Главный идеолог Кремля предрек Зеленскому страшную судьбу
commentss НОВОСТИ Все новости

Главный идеолог Кремля предрек Зеленскому страшную судьбу

Идеолог Кремля Александр Дугин заявил об "эскалации" со стороны Зеленского и призвал РФ сменить власть в Украине.

2 сентября 2026, 19:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ и главный "русский мир" Александр Дугин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы сознательно повышает уровень эскалации в противостоянии с Россией. По его словам, Украина скоро упадет, а самого президента ждет "ужасная судьба".

Главный идеолог Кремля предрек Зеленскому страшную судьбу

Александр Дугин. Фото из открытых источников

Александр Дугин отреагировал на слова Зеленского о том, что российское небо может оказаться опасным для авиации и заявил, что его пребывание у власти близится к завершению.

"Зеленский, безусловно, увеличивает эскалацию. Его дни сочтены, Украина скоро упадет, и его постигнет ужасная судьба. Поэтому он идет во все трудные и повышает ставки", — сказал Дугин.

Кроме того, российский "философ" выступил за жесткий ответ Москвы. Дугин заявил, что России следует пересмотреть подход к безопасности украинского руководства и добиваться смены власти в Украине.

"Думаю, нам нужно пересмотреть наше отношение к безопасности военно-политического руководства Украины и попытаться изменить его состав на новых людей — возможно, они будут более рациональными. Если нет — поменять его еще раз и еще раз, потому что необходимо заставить это террористическое образование, современную Украину, к соблюдению определенных правил", — подытожил Дугин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главный идеолог Кремля предупредил о смертельной угрозе Путину.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский объявил о закрытии неба над Россией. Впоследствии российский диктатор Владимир Путин истерически отреагировал на слова украинского президента по поводу опасностей в небе РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости