Головний ідеолог Кремля попередив про смертельну загрозу для Путіна

Російський "філософ" і публіцист Олександр Дугін, якого називають ідеологом "руского міра", заявив про можливу "смертельну загрозу" для російського диктатора Володимира Путіна після ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Олександр Дугін у своєму Telegram-каналі прокоментував атаку США та Ізраїлю на Іран та її можливі наслідки для РФ. За його словами, події в Тегерані можуть стати прецедентом для Москви.

"Якщо Іран втримається, все може піти у зворотний бік. Якщо впаде, наступні ми", — прогнозує Дугін.

Дугін зауважив, що у Росії немає чіткого плану дій у разі ліквідації Путіна. Тому ідеолог Кремля закликав до негайної мілітаризації, кадрових змін і мобілізаційних заходів, стверджуючи, що стратегія демонстрації "мирного життя" у Росії більше не працює.

"Для Росії пролунав останній дзвінок. Якщо зараз у Росії не розпочнуться справжні патріотичні реформи, то ситуація стане просто непередбачуваною. Один за одним планомірно знищуються наші союзники. Зрозуміло, хто наступний", — додав Дугін натякаючи на смертельну загрозу для Путіна.

Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль атакували союзника РФ Іран. Після ударів була знищена значна частина іранського керівництва, зокрема верховний лідер країни Алі Хаменеї.

