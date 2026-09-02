Директор Вищої політичної школи імені Івана Ільїна при РДГУ та головний "русского міра" Олександр Дугін заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито свідомо підвищує рівень ескалації у протистоянні з Росією. За його словами, Україна скоро впаде, а на самого президента чекає "жахлива доля".

Олександр Дугін. Фото з відкритих джерел

Олександр Дугін відреагував на слова Зеленського про те, що російське небо може стати небезпечним для авіації та заявив, що його перебування при владі наближається до завершення.

"Зеленський, безумовно, збільшує ескалацію. Його дні пораховані, Україна скоро впаде, і його спіткає жахлива доля. Тому він іде у всі тяжкі та підвищує ставки", — сказав Дугін.

Крім того, російський "філософ" виступив за жорстку відповідь Москви. Дугін заявив, що Росії варто переглянути підхід до безпеки українського керівництва та домагатися зміни влади в Україні.

"Думаю, нам треба переглянути наше ставлення до безпеки військово-політичного керівництва України та спробувати змінити його склад на нових людей — можливо, вони будуть раціональнішими. Якщо ні — поміняти його ще раз, і ще раз, бо необхідно змусити це терористичне утворення, сучасну Україну, до дотримання певних правил", — підсумував Дугін.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що головний ідеолог Кремля попередив про смертельну загрозу для Путіна.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський оголосив про закриття неба над Росією. Згодом російський диктатор Володимир Путін істерично відреагував на слова українського президента щодо небезпек у небі РФ.