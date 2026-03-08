Главный идеолог Кремля предупредил о смертельной угрозе для Путина

Рубрики
Slava Kot
Российский "философ" и публицист Александр Дугин, которого называют идеологом "русского мира", заявил о возможной "смертельной угрозе" для российского диктатора Владимира Путина после ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Александр Дугин. Фото из открытых источников
Александр Дугин в своем Telegram-канале прокомментировал атаку США и Израиля на Иран и возможные последствия для РФ. По его словам, события в Тегеране могут стать прецедентом Москвы.
Дугин отметил, что у России нет четкого плана действий в случае ликвидации Путина. Поэтому идеолог Кремля призвал к немедленной милитаризации, кадровым изменениям и мобилизационным мерам, утверждая, что стратегия демонстрации "мирной жизни" в России больше не работает.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль атаковали союзника РФ Иран. После ударов была уничтожена значительная часть иранского руководства, в том числе верховный лидер страны Али Хаменеи.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Путина на смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Российский диктатор цинично заявил о нарушении норм человеческой морали и международных правил.
