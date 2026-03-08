Главный идеолог Кремля предупредил о смертельной угрозе для Путина

Российский "философ" и публицист Александр Дугин, которого называют идеологом "русского мира", заявил о возможной "смертельной угрозе" для российского диктатора Владимира Путина после ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Александр Дугин. Фото из открытых источников

Александр Дугин в своем Telegram-канале прокомментировал атаку США и Израиля на Иран и возможные последствия для РФ. По его словам, события в Тегеране могут стать прецедентом Москвы.

"Если Иран удержится, все может пойти в обратную сторону. Если упадет, следующие мы", – прогнозирует Дугин.

Дугин отметил, что у России нет четкого плана действий в случае ликвидации Путина. Поэтому идеолог Кремля призвал к немедленной милитаризации, кадровым изменениям и мобилизационным мерам, утверждая, что стратегия демонстрации "мирной жизни" в России больше не работает.

"Для России раздался последний звонок. Если сейчас в России не начнутся настоящие патриотические реформы, то ситуация станет просто непредсказуемой. Один за другим планомерно уничтожаются наши союзники. Понятно, кто следующий", — добавил Дугин, намекая на смертельную угрозу Путину.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль атаковали союзника РФ Иран. После ударов была уничтожена значительная часть иранского руководства, в том числе верховный лидер страны Али Хаменеи.

