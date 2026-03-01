З’явилася перша реакція Путіна на смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї

Російський диктатор Володимир Путін висловив співчуття президенту Ірану Масуду Пезешкіану у зв’язку зі смертю верховного лідера країни Алі Хаменеї. Про це повідомили у Кремлі після ракетних ударів США та Ізраїлю 28 лютого, внаслідок яких аятолу було вбито.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін висловив співчуття народу Ірану через смерть Алі Хаменеї та розкритикував атаки США та Ізраїлю. За його словами, удари по Ірану стали порушенням норм людської моралі та міжнародного права.

"Прийміть глибокі співчуття у зв'язку з убивством Верховного керівника Ісламської Республіки Іран Сейєда Алі Хаменеї та членів його родини, скоєним із цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права", — йдеться в заяві Путіна.

Крім того, очільник Кремля заявив, що Росія буде пам’ятати Алі Хаменеї за внесок у відносини РФ та Ірану.

"У нашій країні аятолу Хаменеї пам'ятатимуть як видатного державного діяча, який зробив величезний особистий внесок у розвиток дружніх російсько-іранських відносин, виведення їх на рівень всеосяжного стратегічного партнерства", — додав Путін.

Президент США Дональд Трамп раніше підтвердив, що верховний лідер Ірану був знищений під час спільної операції американських та ізраїльських військових.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про першу реакцію Росії на удари США та Ізраїлю по її союзнику Ірану.

Також "Коментарі" писали, що Іран призначив тимчасового верховного лідера після загибелі Хаменеї. Таким чином, в Ірані утворився тріумвірат з трьох діячів, які керуватимуть країною поки не буде обраний новий постійний лідер Ірану.