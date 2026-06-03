Главный идеолог Кремля придумал новое устройство для РФ: кто будет руководить россиянами

Один из известнейших идеологов Кремля Александр Дугин заявил, что будущее России может быть связано с масштабной роботизацией городов и передачей управленческих функций искусственному интеллекту и работам, которые будут решать, как управлять россиянами.

Александр Дугин. Фото из открытых источников

Александр Дугин в комментарии Mash Money заявил, что Россия должна двигаться к созданию "армии роботов". По его словам, они должны выполнять не только технические, но и административные функции.

"Мы должны заселить страну армией российских роботов. Не будет денег на роботов — напечатаем... Во главе каждого города будет работать робот", — сказал Дугин и добавил, что "мы станем не рабовладельцами, а робовладельцами".

По мнению Дугина, ключевой целью РФ должен стать технологический суверенитет и наибольшая автоматизация управления. Он также утверждает, что роботы могут быть эффективнее россиян благодаря отсутствию физических ограничений и большей сосредоточенности на задачах.

"Во-первых, они более интересны. Во-вторых, они сообразительнее, потом они трудоспособны. Не окружены телом, которое обычного человека тянет поспать, поесть, пройтись-прогуляться. Они сосредоточены на цели... Мне кажется, надо быть как роботы. Тогда нас не заменят", — заявил идеолог Путина.

Дугин не в первый раз предлагает радикальные концепции организации общества. В предыдущих выступлениях он отмечал необходимость усиления государственного контроля и призвал россиян воспринимать это как неизбежную реальность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дугин предупредил о смертельной угрозе для Путина.

Также "Комментарии" писали, как украинский робот самостоятельно уничтожил российскую базу.