Главный идеолог Кремля придумал новое устройство для РФ: кто будет руководить россиянами

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Один из известнейших идеологов Кремля Александр Дугин заявил, что будущее России может быть связано с масштабной роботизацией городов и передачей управленческих функций искусственному интеллекту и работам, которые будут решать, как управлять россиянами.
Александр Дугин. Фото из открытых источников
Александр Дугин в комментарии Mash Money заявил, что Россия должна двигаться к созданию "армии роботов". По его словам, они должны выполнять не только технические, но и административные функции.
По мнению Дугина, ключевой целью РФ должен стать технологический суверенитет и наибольшая автоматизация управления. Он также утверждает, что роботы могут быть эффективнее россиян благодаря отсутствию физических ограничений и большей сосредоточенности на задачах.
Дугин не в первый раз предлагает радикальные концепции организации общества. В предыдущих выступлениях он отмечал необходимость усиления государственного контроля и призвал россиян воспринимать это как неизбежную реальность.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дугин предупредил о смертельной угрозе для Путина.