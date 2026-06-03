Головний ідеолог Кремля вигадав новий устрій для РФ: хто буде керувати росіянами

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Slava Kot
Один з найвідоміших ідеологів Кремля Олександр Дугін заявив, що майбутнє Росії може бути пов’язане з масштабною роботизацією міст і передачею управлінських функцій штучному інтелекту та роботам, які будуть вирішувати, як керувати росіянами.
Олександр Дугін. Фото з відкритих джерел
Олександр Дугін у коментарі Mash Money заявив, що Росія має рухатися до створення "армії роботів". За його словами, вони мають виконувати не лише технічні, а й адміністративні функції.
На думку Дугіна, ключовою метою РФ має стати технологічний суверенітет і максимальна автоматизація управління. Він також стверджує, що роботи можуть бути ефективнішими за росіян завдяки відсутності фізичних обмежень і більшій зосередженості на завданнях.
Дугін не вперше пропонує радикальні концепції організації суспільства. У попередніх виступах він наголошував на необхідності посилення державного контролю та закликав росіян сприймати це, як неминучу реальність.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Дугін попередив про смертельну загрозу для Путіна.