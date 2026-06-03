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Головний ідеолог Кремля вигадав новий устрій для РФ: хто буде керувати росіянами

Олександр Дугін заявив про ідею заселити міста роботами та передати їм управління.

3 червня 2026, 17:00
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Slava Kot

Один з найвідоміших ідеологів Кремля Олександр Дугін заявив, що майбутнє Росії може бути пов’язане з масштабною роботизацією міст і передачею управлінських функцій штучному інтелекту та роботам, які будуть вирішувати, як керувати росіянами.

Головний ідеолог Кремля вигадав новий устрій для РФ: хто буде керувати росіянами

Олександр Дугін. Фото з відкритих джерел

Олександр Дугін у коментарі Mash Money заявив, що Росія має рухатися до створення "армії роботів". За його словами, вони мають виконувати не лише технічні, а й адміністративні функції.

"Ми маємо заселити країну армією російських роботів. Не буде грошей на роботів — надрукуємо... На чолі кожного міста стоятиме робот", — сказав Дугін та додав, що "ми станемо не рабовласниками, а рабовласниками".

На думку Дугіна, ключовою метою РФ має стати технологічний суверенітет і максимальна автоматизація управління. Він також стверджує, що роботи можуть бути ефективнішими за росіян завдяки відсутності фізичних обмежень і більшій зосередженості на завданнях.

"По-перше, вони цікавіші. По-друге, вони кмітливіші, потім вони працездатні. Не оточені тілом, яке звичайної людини тягне поспати, поїсти, пройтися-прогулятися. Вони зосереджені на меті... Мені здається, треба бути як роботи. Тоді нас не замінять", — заявив ідеолог Путіна.

Дугін не вперше пропонує радикальні концепції організації суспільства. У попередніх виступах він наголошував на необхідності посилення державного контролю та закликав росіян сприймати це, як неминучу реальність.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Дугін попередив про смертельну загрозу для Путіна.

Також "Коментарі" писали, як український робот самотужки знищив російську базу.



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Джерело: https://ru.themoscowtimes.com/2026/06/03/dugin-predlozhil-zaselit-rossiiskie-goroda-robotami-i-peredat-im-vlast-a197152
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