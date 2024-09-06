logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Главный пропагандист Путина взялся за избирателей в США: что задумал Кремль
commentss НОВОСТИ Все новости

Главный пропагандист Путина взялся за избирателей в США: что задумал Кремль

Минюст США назвал Сергея Кириенко куратором около 30 интернет-доменов, направленных на введение в заблуждение избирателей США.

сегодня, 20:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко руководит около 30 интернет-доменами, которые российские власти используют для распространения дезинформации. Эти домены маскируются под новостные сайты США, но действительно являются источниками российской пропаганды, направленной на ослабление международной поддержки Украины и манипулирование общественным мнением в США накануне президентских выборов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей правительства США.

Главный пропагандист Путина взялся за избирателей в США: что задумал Кремль

Сергей Кириенко (фото из открытых источников)

Кириенко, ветеран-технократ и один из самых надежных помощников Владимира Путина, выполняет различные задачи, включая организацию выборов на оккупированных украинских территориях и руководство пропагандистскими кампаниями Кремля, направленными на поддержку войны в Украине.

"Он идеальный технократ в самом плохом смысле этого слова. Если прикажут уничтожить свободу слова, он сделает это самым эффективным способом", — комментирует директор Евразийского центра Carnegie Russia в Берлине Александр Габуев. По мнению экспертов, обвинение США в адрес Кириенко является свидетельством растущего влияния.

Михаил Ходорковский отметил, что в последнее время Кириенко все чаще появляется на публике, в частности делая военные заявления, посещая фронт и открывая памятники. По его мнению, это может быть попыткой закрепить свой статус возможного преемника Путина, что подтверждается поручением Кириенко курировать аннексированные территории Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп сделал неожиданное заявление о президентских выборах в США . Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что после его возможной победы на президентских выборах 2024 года, американцам не придется голосовать четыре года спустя на новых выборах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/world/russia/putin-aide-russia-propaganda-us-election-3b3ef3d2?mod=Searchresults_pos1&page=1
Теги:

Новости

Все новости