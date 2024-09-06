Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко руководит около 30 интернет-доменами, которые российские власти используют для распространения дезинформации. Эти домены маскируются под новостные сайты США, но действительно являются источниками российской пропаганды, направленной на ослабление международной поддержки Украины и манипулирование общественным мнением в США накануне президентских выборов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей правительства США.

Сергей Кириенко (фото из открытых источников)

Кириенко, ветеран-технократ и один из самых надежных помощников Владимира Путина, выполняет различные задачи, включая организацию выборов на оккупированных украинских территориях и руководство пропагандистскими кампаниями Кремля, направленными на поддержку войны в Украине.

"Он идеальный технократ в самом плохом смысле этого слова. Если прикажут уничтожить свободу слова, он сделает это самым эффективным способом", — комментирует директор Евразийского центра Carnegie Russia в Берлине Александр Габуев. По мнению экспертов, обвинение США в адрес Кириенко является свидетельством растущего влияния.

Михаил Ходорковский отметил, что в последнее время Кириенко все чаще появляется на публике, в частности делая военные заявления, посещая фронт и открывая памятники. По его мнению, это может быть попыткой закрепить свой статус возможного преемника Путина, что подтверждается поручением Кириенко курировать аннексированные территории Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп сделал неожиданное заявление о президентских выборах в США . Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что после его возможной победы на президентских выборах 2024 года, американцам не придется голосовать четыре года спустя на новых выборах.