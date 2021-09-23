Главный следователь Перми покончил с жизнью после совещания о бойне в университете: подробности

Руководитель Следственного комитета Пермского края Сергей Сарапульцев совершил самоубийство сразу после рабочего заседания, на котором обсуждалась кровавая драма в местном вузе. Об этом информирует несколько российских СМИ и

После совещания от расследования отстранили многих следственных областного главка (фото REUTERS)

Telegram-каналов.

Его нашли уже мертвым в одном из домов индивидуальной застройки.

После этой трагедии, в городе, в областном управлении Следственного комитета состоялось рабочее совещание с участием руководителя этого важного правоохранительного органа из столицы Александра Бастрыкина. На ней правоохранители говорили о недавней стрельбе в местном университете.

По окончании рабочего заседания от участия в расследовании этого чрезвычайного происшествия было отстранено немало следователей Пермского областного комитета.

Покойного правоохранителя назначили на эту руководящую должность в Пермском крае три года назад, сроком на пять лет.

Бойня в Перми: что известно.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на пермский государственный университет напал стрелок . Студенты начали выпрыгивать из окна. По словам пресс-службы университета, пострадали десять человек.

Также "Комментарии" сообщали о том, что появились новые подробности о пермском стрелке. Тимур всех сторонился, друзей не имел. Был незаметным и молчаливым, проявлял интерес только к оружию и агрессии. Всегда охотно отвечал на такие вопросы во время занятий. Ни с кем он не контактировал. Имел хорошие знания о военных кампаниях, мог много рассказывать о терроризме и совершенных на этой почве преступлениях. Первым говорил на уроке истории, зная больше всех в классе. Установлено, что пермский боевик учился на первом курсе правоведческого факультета.









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