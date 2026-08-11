Главный страх Кремля: у Зеленского объяснили, почему Путин боится окончания войны

После завершения активной фазы войны Россия может столкнуться с новой волной внутренней нестабильности. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что накопившееся в российском обществе недовольство со временем может перерасти в локальные, а затем и масштабные протесты.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк в комментарии "24 Канала" заявил, что российские власти пытаются подавлять какие-либо проявления протестной активности еще до выборов в Госдуму, запланированных на сентябрь 2026 года. По его мнению, Кремль стремится не допустить формирования очагов недовольства, которые могли бы быстро распространиться по стране.

"Вопрос заключается в том, когда именно начнутся эти протесты. Потому что в России накопившееся недовольство некуда выходить. Ведь сегодня россияне находятся в шоковом состоянии от того, что у них не будет возвращения к уровню и качеству жизни, которое было до начала войны", – считает Подоляк.

Отдельную угрозу Кремлю Подоляк видит в возвращении с фронта российских военных. Он утверждает, что именно они могут стать одной из наиболее организованных групп, способных предъявлять претензии к власти.

По мнению советника ОП, сейчас Владимир Путин заинтересован в продолжении активных боевых действий не только по военным причинам. Большое количество российских военных остается на фронте, что позволяет властям контролировать значительную часть людей, получивших боевой опыт.

"Однако Путин не может пойти на то, чтобы остановить стратегические фронтовые операции, в которых задействовано большое количество ресурса, прежде всего личного состава. Но при этом они для него негативны. Потому что вся эта активность нужна для контроля за этими участниками так называемой "СВО"", — утверждает Подоляк.

Если интенсивность боевых действий значительно снизится, ситуация может измениться. По оценке Подоляка, на фронте будет оставаться около 100 тысяч военных вместо сотен тысяч, а значительная часть личного состава будет возвращаться в российские регионы из-за отпусков, ранений или увольнений. Как прогнозирует Подоляк, именно это может создать новые вызовы для российских властей. Бывшие военные получат возможность оказывать непосредственное влияние на общественные процессы, формировать новые требования к Путину, что может привести к обвалу его режима.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о редком зрелище в Москве, где сотни людей вышли на протест 10 августа.