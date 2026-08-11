Головний страх Кремля: у Зеленського пояснили, чому Путін боїться закінчення війни

Після завершення активної фази війни Росія може зіткнутися з новою хвилею внутрішньої нестабільності. Радник Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що накопичене в російському суспільстві невдоволення з часом може перерости у локальні, а потім і масштабні протести.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Михайло Подоляк в коментарі "24 Каналу" заявив, що російська влада намагається придушувати будь-які прояви протестної активності ще до виборів до Держдуми, запланованих на вересень 2026 року. На його думку, Кремль прагне не допустити формування осередків невдоволення, які могли б швидко поширитися країною.

"Питання полягає у тому, коли саме почнуться ці протести. Тому що в Росії невдоволенню, яке накопичилося, немає куди виходити. Адже сьогодні росіяни перебувають у шоковому стані від того, що у них не буде повернення до рівня і якості життя, яке було до початку війни", – вважає Подоляк.

Окрему загрозу для Кремля Подоляк вбачає у поверненні з фронту російських військових. Він стверджує, що саме вони можуть стати однією з найбільш організованих груп, здатних висувати претензії до влади.

На думку радника ОП, нині Володимир Путін зацікавлений у продовженні активних бойових дій не лише з військових причин. Велика кількість російських військових залишається на фронті, що дозволяє владі контролювати значну частину людей, які отримали бойовий досвід.

"Проте Путін не може піти на те, щоб зупинити стратегічні фронтові операції, в яких задіяна велика кількість ресурсу, насамперед особового складу. Але при цьому вони для нього є негативними. Тому що вся ця активність потрібна для контролю за цими учасниками так званої "СВО"", – стверджує Подоляк.

Якщо інтенсивність бойових дій суттєво знизиться, ситуація може змінитися. За оцінкою Подоляка, на фронті залишатиметься близько 100 тисяч військових замість сотень тисяч, а значна частина особового складу повертатиметься до російських регіонів через відпустки, поранення чи звільнення. Як прогнозує Подоляк, саме це може створити нові виклики для російської влади. Колишні військові отримають можливість безпосередньо впливати на суспільні процеси, формувати нові вимоги до Путіна, що може призвести до обвалу його режиму.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про рідкісне видовище в Москві, де сотні людей вийшли на протест 10 серпня.