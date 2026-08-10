Рідкісне видовище в Москві: сотні людей вийшли на протест

Близько 500 людей зібралися 10 серпня біля Верховного суду Росії в Москві, де розглядається позов проти опозиційної партії "Яблуко". Прихильники політсили прийшли висловити підтримку партії, яка виступає проти війни Росії проти України.

Протести в Москві. Фото з відкритих джерел

Більшість учасників акції протесту у Москві були молодими людьми. Вони скандували назву "Яблуко" та чекали на початок судового засідання. Напередодні голова партії Микола Рибаков закликав прихильників прийти до будівлі суду.

Позов проти партії подала прокремлівська "Родина". Вона вимагає не допустити "Яблуко" до виборів у Державну думу. Серед претензій називають нібито перевищення витрат на передвиборчу кампанію, використання матеріалів через "іноагентів" та закордонні соціальні мережі. Також "Родина" заявила про нібито купівлю "Яблуком" лайків у соцмережах. Рибаков заперечив ці звинувачення.

"Вони вважають, що ми заплатили за це 88 мільйонів рублів за останні 10 днів і оцінюють загальне охоплення у 527 мільйонів користувачів. Це приблизно в чотири з половиною рази більше, ніж загальна кількість виборців у Росії", – відповів Рибаков.

Під час засідання представники "Родини" додатково заявили про порушення авторських прав через використання фотографії наслідків атомного бомбардування Хіросіми. Цікаво, що коли представника партії "Родина" запитали, хто ж автор фотографії, він не зміг відповісти.

Судовий процес відбувається на тлі помітного зростання уваги до "Яблука" в російському сегменті інтернету. За даними незалежних джерел, за останні два тижні взаємодія користувачів із публікаціями про партію, яка виступає проти війни Росії в Україні, зросла приблизно у 4,5 рази.

Вибори до Державної думи Росії заплановані на період з 18 по 20 вересня 2026 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Путіна виборча параноя через низькі рейтинги. Кремль побоюється зростання невдоволення та готує зачистку.