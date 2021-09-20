Годами готовился к бойне: новые подробности о пермском стрелке (ФОТО)

Молодой житель российской Перми, который устроил кровавое побоище в местном вузе, еще учеником проявлял интерес к оружию и военным кампаниям. Об этом сообщает Telegram канал Readovka , ссылаясь на показания юноши, который вместе с ним учился в школе.

Тимур Бекмансуров планировал расстреле не один год (скриншот)

Как отметил он, Тимур всех сторонился, друзей не имел. Был незаметным и молчаливым, проявлял интерес только к оружию и агрессии. Всегда охотно отвечал на такие вопросы во время занятий. Ни с кем он не контактировал. Имел хорошие знания о военных кампаниях, мог много рассказывать о терроризме. Первым говорил на уроке истории, зная о предмете больше всех в классе.

Установлено, что пермский боевик учился на первом курсе правоведческого факультета.

Этот расстрел сверстников он задумывал не первый год. Искал объект, накапливал деньги на оружие, которое и купил в магазине. Свои замыслы он выставлял в сети, как отправиться убивать.

Будущий юрист, в частности, обосновал свой кровавое преступление. Планировал он его самостоятельно, ни в каких экстремистских организациях не состоял. Также в своих публикациях, которые он называет письмами, он говорит, что думал об этом давно. И принял решение реализовать. Средства, чтобы приобрести оружие, он откладывал еще с выпускного класса.

Кровавый стрелок также размышляет, как искал объект для расстрела. Родное учебное заведение не подошел, он его называет неприятным местом для того, чтобы быть там 10 последних минут своего существования. Пожалел школьников, мол, там у них нет возможностей бежать, чтобы спасти себя.

Он даже предполагал будущее самоубийство после своего собственного теракта. Но когда ликвидируют полицейские, это будет веселее.

Тимур очевидно гордится тем, что ему нравится вызывать согражданам боль .. И то, что его уже нельзя остановить. Далее он пишет страшные строки о том, что ему все равно кого и как убивать. Что здесь у него главная цель — реализовать то, что он задумал. И даже родственники или друзья не могут здесь ему помешать. А врача-психиатра он может ввести в заблуждение. Единственное, на что он обращает — смерть, потому что она быстрая.

Еще молодой убийца утверждает, что он не первый, кто решил совершить кровавую драму с оружием в руках. А обреченных не спасет запрет оружия, потому что тогда всех вокруг будут убивать машинами, бобами и ножами, такие как он. Себя Тимур называет подонком, а всех вокруг — прогнившими, как и этот мир, который нужно тоже уничтожать безжалостно.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что на пермский государственный университет напал стрелок

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