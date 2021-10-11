Гончаренко ответил Медведеву на статью об Украине: вас запихнули в Совбез и вообще забыли, а вы и рады

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Кравцев Сергей
Дмитрий Медведев написал статью об Украине, в которой сделал акцент на том, что контактировать с украинской властью нет никакого смысла, поскольку она в принятии своих решений несамостоятельна. Как информирует издание "Комментарии", комментируя новость, нардеп Алексей Гончаренко отметил у себя в Телеграмм, по факту в Кремле зарядили новую методичку и даже разбудили Медведева, чтобы статью написал. Основной акцент – Украина не способна вести переговоры, хотим говорить с США.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Он добавляет, ничего нового Медведев не придумал, Россия давно навязывает свою выдумку и призывает общаться об Украине без Украины. Вот и сейчас нашу страну за глаза называют вассалом. Вместо нее желают пообщаться с "сюзереном". Но одна вещь не меняется: РФ не способна быть субъектной. Если смотреть на внешнюю политику Москвы, легко не заметить разбитую страну, скрытую за этими амбициями. А русские валежник собирают, пока "Газпром" в Европу газ качает.
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