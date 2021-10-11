Гончаренко ответил Медведеву на статью об Украине: вас запихнули в Совбез и вообще забыли, а вы и рады

Дмитрий Медведев написал статью об Украине, в которой сделал акцент на том, что контактировать с украинской властью нет никакого смысла, поскольку она в принятии своих решений несамостоятельна. Как информирует издание "Комментарии", комментируя новость, нардеп Алексей Гончаренко отметил у себя в Телеграмм, по факту в Кремле зарядили новую методичку и даже разбудили Медведева, чтобы статью написал. Основной акцент – Украина не способна вести переговоры, хотим говорить с США.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Почитав статью, вспомнил Оруэлла. Медведев одновременно кричит о потере Украиной субъектности и канючит "Ну не проводите Крымскую платформу". Мы как бы потеряли субъектность, но как бы не потеряли. Что это, автор? Бредишь? Господин Медведев, могу описать потерю лично вашей субъектности. Вот вас запихнули в Совбез и вообще забыли. А вы и рады. Спите там на заседаниях и лишь изредка глаза открываете. Поесть, кое-куда сходить и статью написать раз в десять лет", – написал Гончаренко.

Он добавляет, ничего нового Медведев не придумал, Россия давно навязывает свою выдумку и призывает общаться об Украине без Украины. Вот и сейчас нашу страну за глаза называют вассалом. Вместо нее желают пообщаться с "сюзереном". Но одна вещь не меняется: РФ не способна быть субъектной. Если смотреть на внешнюю политику Москвы, легко не заметить разбитую страну, скрытую за этими амбициями. А русские валежник собирают, пока "Газпром" в Европу газ качает.

"И сейчас я не вижу людей, готовых общаться с Кремлем на равных. Ведь для начала потребуется опуститься до его уровня. Но ничего, пусть повторят свою сказочку ртами Соловьева и Симоньян по десять раз – может, хоть сами в нее поверят", – резюмировал нардеп.



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