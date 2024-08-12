Google отказывается от российских блоггеров: эпоха монетизации закончилась

Большие изменения на YouTube для российских блоггеров: Google объявил о полном отключении монетизации через AdSense. Согласно последним обновлениям, российские пользователи YouTube больше не смогут получать доходы от рекламных выручок, а их аккаунты Google AdSense будут деактивированы в ближайшем будущем.

Google полностью выключит монетизацию YouTube-блогерам из России

Это окончательное прекращение монетизации наступает после предварительных ограничений, введенных в марте 2022 года, когда реклама на каналах российских блоггеров стала недоступна, существенно сократив их доходы. Хотя обходные пути через VPN временно позволяли блоггерам из России избежать этих ограничений, новые меры Google должны полностью исключить возможности для монетизации через российские учетные записи.

Изменения в политике Google являются частью более широких усилий компании по соблюдению международных санкций и регулятивных мер против России. Этот шаг является продолжением политики изоляции русской экономики от западных технологических ресурсов и услуг.

Многие российские блогеры выражают свое недовольство и беспокойство из-за потери основного источника дохода. Между тем международные наблюдатели и аналитики подчеркивают, что такие мероприятия могут заставить российских создателей контента искать альтернативные платформы или методы монетизации, что может привести к дальнейшей фрагментации цифрового медиапространства.

Читайте также на портале "Комментарии" - российские пользователи столкнулись с неожиданной проблемой: популярный видеохостинг YouTube не является доступным как на компьютерах, так и мобильных устройствах. Основная волна жалоб пришлась на столицу, где около 21% общего количества проблем было зафиксировано в Москве.

Кроме того, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер высказал мнение , что решение России ограничить доступ к YouTube указывает на неуверенность Москвы в законности своих действий, сообщает Голос Америки.

