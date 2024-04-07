Города России уходят под воду: Путин сделал тревожное заявление

Глава Кремля предполагает, что в Курганской и Тюменской области подтопление может добраться и сюда. Ведь перед этим подтопило Оренбургскую область. Соответствующее заявление сделал спикер Путина Дмитрий Песков, сообщают российские пропагандистские СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Он рассказал, что оренбургский губернатор Паслер и глава МЧС Куренков отчитались Путину о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска.

По его словам, что Путин отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования ситуации с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях. С главами этих регионов во вторник планируются телефонные разговоры.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США объяснили, почему Кремль постоянно угрожает НАТО . Россия постоянно критикует НАТО и членов организации, указывая, что Кремль ответит на любые действия со стороны альянса. Американский институт изучения войны проанализировал заявления России и объяснил, почему в Кремле используют такую риторику.

После вступления Финляндии в НАТО в МИД РФ заявили, что страна "потеряла свою независимость в принятии внешнеполитических решений" из-за вступления в альянс. Кремль постоянно использует нарратив, в котором ложно утверждает о контроле Украины со стороны НАТО и якобы использования Украины для угроз в сторону России.

В частности, российский посол в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что Хельсинки находятся на "деструктивном курсе" в отношениях с Россией. По его словам, вступление Финляндии в НАТО превратило Балтийский регион в "зону потенциальной эскалации". Кроме того, Кузнецов угрожает ответом Финляндии, если в стране будет размещено ядерное оружие НАТО.

