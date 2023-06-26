Готов ли Путин стерпеть унижение, ради сохранения власти – что теперь ждет Пригожина

История с мятежом Пригожина и его "вагнеровцев" не может пройти для России бесследно, словно и ничего не было. Именно поэтому произошедшее будет иметь свои последствия, как для президента РФ Владимира Путина, так и для главаря "Вагнера" Евгения Пригожина. На что готов российский диктатор, ради удержания власти? И действительно ли судьба Пригожина теперь в руках Кремля? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Недавние события посеяли сомнения среди гражданских россиян и среди военных относительно смысла дальнейшего ведения войны

Бывший глава Службы внешней разведки Украины (в 2020-2021 годах), экс-начальник Главного управления разведки Минобороны (в 2015-2016 годах) Валерий Кондратюк в эфире общенационального телемарафона заявил, что весь мир впервые увидел за последние несколько дней, что президент России Владимир Путин способен пойти на любое унижение, чтобы сохранить свою власть.

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"Путин готов на любую капитуляцию, ради сохранения своей власти...", — заявил Валерий Кондратюк.

По его мнению, мятеж будет иметь длительное влияние на внутреннюю российскую и международную аудитории.

Также эксперт обратил внимание на важный момент – Пригожин своими заявлениями публично развенчал все аргументы российского диктатора относительно необходимости вторжения в Украину, опроверг мнение, что широкомасштабная война является справедливой реакцией на вероятные угрозы РФ со стороны Украины и НАТО.

События прошедших суток – это лишь прелюдия событий, которым суждено еще быть

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в Телеграмм высказал мнение, что какие бы гарантии безопасности не предоставлял Евгению Пригожину самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, тот теперь не жилец, своей смертью ему не суждено умереть.

Коваленко подчеркнул, что по итогам мятежа опозорились и Пригожин, который продемонстрировал то, что "он не способен дожимать", и кремлевский диктатор Владимир Путин.

"Все увидели, что Путин неспособен контролировать ситуацию в стране. Все, начиная от внутренних элит, продолжая западными наблюдателями и заканчивая друзьями России, которые не друзья ей вовсе… По сути, Путин опозорился на весь мир тем, что он испугался зэка, повара хот-догов, директора фабрики троллей, официальное лицо незаконной, согласно российскому же законодательству, ЧВК. Президент России прогнулся под человека, в свой время, место которого было у параши", – отметил эксперт.

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