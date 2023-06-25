Почему Пригожин окажется в Беларуси – какой шанс выпал Лукашенко благодаря переговорам

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил посредником между вагнеровцами, поднявшими мятеж и пошедшими на Москву, и Кремлем, который явно оказался не готов к такой ситуации. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему роль "миротворца" отыграл именно Лукашенко, и почему главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в итоге отбывает именно в Беларусь.

Лукашенко и Пригожин. Фото: из открытых источников

Лукашенко просто воспользовался шансом

Директор Агентства моделирования ситуаций, политолог Виталий Бала поделился таким мнением:

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узнав, что принято решение о его ликвидации. Сыграл на опережение, чтобы просто выжить. А, когда появился шанс отыграть назад – тут же отыграл. Возможно, добившись, что его злейшего врага – министра обороны Шойгу – отстранят". "Я не думаю, что кто-то ведет какую-то суперигру. И изначально не предполагал, как некоторые, что вот-вот будут идти бои на улицах Москвы. С моей точки зрения, Пригожин поднял мятеж

И в этой ситуации, поясняет эксперт, Лукашенко выступил не просто посредником, но и, в определенной мере, гарантом, что условия соглашения будут соблюдены. Что никто охотиться на Пригожина не станет. По крайней мере, пока он будет находиться в Беларуси – под "зонтиком безопасности" от Лукашенко. Утверждающего, что знает Пригожина около 20 лет.

"Вряд ли кто-то еще мог выступить посредником, – считает Виталий Бала. – Тот же президент Турции Эрдоган, к которому, как известно, звонил вчера Путин, открыто встал на его сторону в конфликте с Пригожиным, следовательно, не мог способствовать эффективным переговорам. Ну, а Лукашенко, который вряд ли был инициатором посредничества и, по некоторым данным, сам пытался сбежать (как и Путин), скорее всего, просто в итоге воспользовался шансом. И даже не столько на спасение путинского режима, сколько во имя собственного спасения. Ведь вчера уже прозвучало обращение и Тихановской (представляет белорусское правительство в изгнании), и белорусских военных, сражающихся на стороне Украины, к жителям Беларуси в стиле – будьте готовы. Сигнализируя тем самым, что могут начать предпринимать активные действия для свержения режима Лукашенко. И в такой ситуации, в определенной мере спасая Путина (хоть Пригожин вряд ли захватил бы Москву, где Путина, скорее всего, уже не было), он спасал и себя. По крайней мере, временно. Потому что, если предположить, что начались бы бои в Москве, нельзя исключать, что вооруженные, оппозиционно настроенные белорусы, не начали бы чего-то подобного в Минске".

Теперь Лукашенко голову поднимет, духом воспрянет – появилась возможность опять стать субъектным

Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий рассуждает так:

"Насколько я понимаю, Пригожин никому бы не поверил внутри России. А вылететь из контролируемого им Ростова прямо в Африку (где вагнеровцы неплохо укрепились), скорее всего, проблематично. Поэтому Лукашенко, которому Пригожин доверяет, выступил гарантом его неприкосновенности. И Пригожин, похоже, действительно, считает, что именно на территории Беларуси, под слово Лукашенко, он имеет шансы сохранить жизнь. Хоть я – и не только я – в этом сомневаюсь. Путин измен и унижений не прощает ".

Самому Лукашенко, отмечает эксперт, роль посредника выгодна тем, что он уже фактически не субъект.

"Лукашенко в последние годы – никто и звать его никак. Всё в Беларуси подмяли под себя россияне. Всем распоряжаются они. И тут – такая уникальная возможность оказать крупнейшую услугу Путину. Став с ним фактически наравне. Это настоящий подарок судьбы, от которого Лукашенко не мог отказаться", – поясняет Евгений Дикий.

Такой шаг, подчеркивает он, может стать серьезным фактором для дальнейших отношений Путина и Лукашенко.

А тут вдруг – оказывается, что Путин без него мог и власть не удержать. Разумеется, теперь Лукашенко голову поднимет, духом воспрянет. Это для него шанс опять стать субъектным", – констатирует эксперт. "Ведь правителя Беларуси фактически загнали под лавку. Та же история с ядерным оружием – последняя грань, демонстрирующая, что россияне творят на белорусской территории, что хотят. Хотят – размещают ядерное оружие, а Лукашенко даже кнопочку от него не показывают. Еще и заставляют говорить, что это он упрашивал перетащить в Беларусь российскую ядерку

Также издание "Комментарии" сообщало – что происходило в России – почему начался военный мятеж.



