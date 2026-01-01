Говорят, что что-то не так: кто вместо Путина поздравил россиян

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина, показанное в эфире российских телеканалов, могло быть создано с применением искусственного интеллекта.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Именно такую версию сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пользователи обращают внимание на ряд странных деталей, которые, по их мнению, указывают, что зрители могли видеть не живого человека, а сгенерированный образ.

Россияне, убежденные, что в новогоднюю ночь их приветствовала ИИ-модель, а не настоящий президент, приводят несколько аргументов:

голова Путина двигалась так, будто не была связана с туловищем;

рукава пальто выглядели пустыми, словно без рук внутри;

диктатор продолжал речь даже после того, как часы показывали 00:01.

В соцсетях отмечают, что странный вид Путина заметили не только молодые пользователи, но и представители старшего поколения, которые также обратили внимание на неестественность видео.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский диктатор Владимир Путин обратился к гражданам РФ с новогодним поздравлением, которое стало самым коротким за весь период полномасштабной войны России против Украины. Видеообращение длилось всего 3 минуты 21 секунды и было сосредоточено почти исключительно на теме войны и поддержке ее оккупантов.

В своей новогодней речи 2026 года Путин заявил, что "миллионы людей" в России якобы сопереживают и поддерживают военных, задействованных в так называемой "специальной военной операции".

"Мы единственные в искренней, беззаветной преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с Новым годом! Верим в вас и нашу победу!", — сказал Путин.

Путин также говорил о "единстве народа" и традиционно сослался на "тысячелетнюю историю".