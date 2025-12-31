Путін записав найкоротше від початку війни новорічне звернення: що сказав

Російський диктатор Володимир Путін звернувся до громадян РФ з новорічним привітанням, яке стало найкоротшим за весь період повномасштабної війни Росії проти України. Відеозвернення тривало лише 3 хвилини 21 секунду й було зосереджене майже винятково на темі війни та підтримці її окупантів.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

У своїй новорічній промові 2026 року Путін заявив, що "мільйони людей" у Росії нібито співпереживають і підтримують військових, задіяних у так званій "спеціальній воєнній операції".

"Ми єдині в щирій, беззавітній відданій любові до Росії. Вітаю всіх наших бійців і командирів з Новим роком! Віримо у вас і нашу перемогу!", — сказав Путін.

Путін також говорив про "єдність народу" та традиційно послався на "тисячолітню історію".

"Ми разом — народ Росії. Праця, успіхи та досягнення кожного з нас складають нові розділи її тисячолітньої історії. А міцність нашої єдності визначає суверенітет та безпеку вітчизни, її розвиток, її майбутнє", — сказав Путін.

За його словами, особисті плани росіян нібито невіддільні від "долі батьківщини", а сила держави визначається суверенітетом і традиціями. Наприкінці звернення Путін побажав росіянам здоров’я, щастя та любові.

Усього новорічна промова Путіна тривала 3 хвилини 21 секунду. Що стало найкоротшим зверненням на Новий рік російського диктатора. У 2022 та 2024 році звернення Путіна тривали по 9 хвилин, а у 2023 році майже 4 хвилини.

За останні роки риторика новорічних звернень Путіна суттєво змінилася. Замість конкретних цілей розвитку та економіки у заявах лідера РФ лунають абстрактні формулювання про "історичну місію" та "цивілізаційний вибір".

