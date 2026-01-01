Кажуть, що щось не так: хто замість Путіна привітав росіян

Новорічне звернення президента РФ Володимира Путіна, яке показали в ефірі російських телеканалів, могло бути створене із застосуванням штучного інтелекту.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Саме таку версію нині активно обговорюють у соцмережах. Користувачі звертають увагу на низку дивних деталей, які, на їхню думку, вказують на те, що глядачі могли бачити не живу людину, а згенерований образ.

Росіяни, переконані, що в новорічну ніч їх привітала ШІ-модель, а не справжній президент, наводять кілька аргументів:

голова Путіна рухалася так, ніби не була пов’язана з тулубом;

рукави пальта виглядали порожніми, немов без рук усередині;

диктатор продовжував промову навіть після того, як годинник показував 00:01.

У соцмережах також зазначають, що дивний вигляд Путіна помітили не лише молоді користувачі, а й представники старшого покоління, які також звернули увагу на неприродність відео.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський диктатор Володимир Путін звернувся до громадян РФ з новорічним привітанням, яке стало найкоротшим за весь період повномасштабної війни Росії проти України. Відеозвернення тривало лише 3 хвилини 21 секунду й було зосереджене майже винятково на темі війни та підтримці її окупантів.

У своїй новорічній промові 2026 року Путін заявив, що "мільйони людей" у Росії нібито співпереживають і підтримують військових, задіяних у так званій "спеціальній воєнній операції".

"Ми єдині в щирій, беззавітній відданій любові до Росії. Вітаю всіх наших бійців і командирів з Новим роком! Віримо у вас і нашу перемогу!", — сказав Путін.

Путін також говорив про "єдність народу" та традиційно послався на "тисячолітню історію".