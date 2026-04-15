Гримасы в Кремле и «школьные штаны»: поведение Путина на встрече вызвало волну обсуждений

В Кремле во время официальной встречи с новоизбранным президентом Индонезии Прабово Субианто внимание журналистов привлекли не только политические сигналы, но и необычное поведение Владимира Путина. Как отмечают зарубежные СМИ, российский лидер на этот раз отошел от привычного сдержанного образа.

Владимир Путин и Прабово Субианто.

На опубликованных кадрах видно, что Путин активно меняет выражение лица – от подчеркнуто эмоциональных гримас до широкой улыбки. Такая мимика резко контрастирует с его традиционно холодной и контролируемой манерой общения, что вызвало бурное обсуждение в медиа и среди экспертов.

Отдельным поводом для комментариев стал внешний вид главы Кремля. Наблюдатели обратили внимание на укороченные зауженные брюки, которые в сидячем положении выглядели заметно приподнятыми. Некоторые издания даже иронично сравнили их со "школьными штанами", отметив несоответствие подобного стиля классическому дипломатическому дресс-коду.

Контраст усиливался на фоне делегации Индонезии, представители которой придерживались строгого и формального внешнего вида. В целом такой выбор одежды выглядел нетипично для Путина, который обычно демонстрирует консервативный стиль.

Несмотря на необычные детали, официальная часть переговоров была посвящена развитию двустороннего сотрудничества между Москвой и Джакартой. Стороны обсуждали вопросы торговли, энергетики и продовольственной безопасности.

Во встрече также участвовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, вице-премьер Денис Мантуров и помощник президента Юрий Ушаков. Однако именно поведение и внешний вид Путина стали главным предметом обсуждения после переговоров.

