«Народ вас боится»: экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня предупредила Путина о назревающем бунте

Популярная российская блогерша и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня, которая сейчас живет в Монако, записала резонансное 18-минутное видеообращение к Владимиру Путину. В ролике, опубликованном для ее многомиллионной аудитории, она утверждает, что российский диктатор "многое не знает" о реальной жизни в стране.

Виктория Боня и Владимир Путин

Боня подчеркнула, что в России властвует атмосфера тотального страха перед властью. "Народ вас боится, блогеры, артисты боятся, губернаторы вас боятся", — заявила она, добавив, что между главой Кремля и гражданами выросла "толстая стена", скрывающая правду.

Блогерша выделила пять острых проблем, о которых, по ее мнению, не докладывают Путину: игнорирование последствий наводнения в Дагестане, экологическую катастрофу в Анапе, разрешение на охоту на краснокнижных животных, уничтожение скота в Новосибирской области и блокирование соцсетей, уничтожающих малый бизнес.

По словам Бони, ситуация в стране критическая: "Люди сейчас кричат вовсю. У них отняли последнее и продолжают отбирать. Бизнес умирает". Она подчеркнула, что одним из популярнейших запросов среди россиян стал поиск способов эмиграции.

В конце обращения блоггер предупредила, что терпение людей не безгранично, поскольку власти слишком сильно "сжимают в пружину" народ, и заметили: "однажды эта пружина выстрелит".

