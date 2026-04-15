Гримаси в Кремлі та «шкільні штани»: поведінка Путіна на зустрічі викликала хвилю обговорень

У Кремлі під час офіційної зустрічі з новообраним президентом Індонезії Прабово Субіанто увагу журналістів привернули не лише політичні сигнали, а й незвичайну поведінку Володимира Путіна. Як зазначають закордонні ЗМІ, російський лідер цього разу відійшов від звичного стриманого образу.

Володимир Путін та Прабово Субіанто. Фото: із відкритих джерел

На опублікованих кадрах видно, що Путін активно змінює вираз обличчя – від підкреслено емоційних гримас до широкої посмішки. Така міміка різко контрастує з його традиційно холодною та контрольованою манерою спілкування, що викликало бурхливе обговорення у медіа та серед експертів.

Окремим приводом для коментарів став зовнішній вигляд глави Кремля. Спостерігачі звернули увагу на вкорочені завужені штани, які у сидячому положенні виглядали помітно піднятими. Деякі видання навіть іронічно порівняли їх із "шкільними штанами", наголосивши на невідповідності подібного стилю класичному дипломатичному дрес-коду.

Контраст посилювався на тлі делегації Індонезії, представники якої дотримувались суворого та формального зовнішнього вигляду. Загалом такий вибір одягу був нетиповим для Путіна, який зазвичай демонструє консервативний стиль.

Незважаючи на незвичайні деталі, офіційна частина переговорів була присвячена розвитку двосторонньої співпраці між Москвою та Джакартою. Сторони обговорювали питання торгівлі, енергетики та продовольчої безпеки.

У зустрічі також взяли участь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, віце-прем'єр Денис Мантуров та помічник президента Юрій Ушаков. Однак саме поведінка та зовнішній вигляд Путіна стали головним предметом обговорення після переговорів.

