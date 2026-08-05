Громкий взрыв на празднике командующего ВКС РФ: чью гибель подтвердили в Москве

Российские государственные базы данных подтвердили гибель Даниила Предрия, который являлся зятем главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Александра Чайко. Об этом сообщает издание "Агентство", изучившее сведения из официальных реестров.

Взрывы в Москве. Фото: из открытых источников

Информация о смерти появилась в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. Согласно опубликованной выписке, деятельность Предрия была прекращена 1 августа в связи с его смертью. Таким образом государственные базы фактически подтвердили сведения, которые ранее распространялись лишь на уровне неофициальных сообщений.

После взрыва в московском ресторане Balzi Rossi появились слухи, что среди пострадавших могла оказаться дочь генерала Мария Чайко. По данным журналистов, женщина после свадьбы в прошлом году сменила фамилию на Предрий. Ряд источников утверждал, что ее супруг погиб во время взрыва.

Инцидент произошел вечером 1 августа у входа в закрытый для частного мероприятия ресторан. По официальной версии Национального антитеррористического комитета РФ, неизвестная женщина пыталась пронести внутрь самодельное взрывное устройство, замаскированное под подарок, однако была остановлена охранником. В результате взрыва первоначально погибли три человека, более двадцати получили ранения, а позднее число жертв увеличилось.

Российские провоенные блогеры предполагали, что банкет мог быть посвящен 55-летию Александра Чайко, который возглавил Воздушно-космические силы России в мае 2026 года. При этом официальных подтверждений того, что сам генерал находился в ресторане или являлся предполагаемой целью нападения, российские власти до сих пор не предоставили. Появление данных в государственных реестрах стало первым официальным косвенным подтверждением личности одного из погибших.

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