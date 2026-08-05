logo_ukra

BTC/USD

64308

ETH/USD

1875.79

USD/UAH

44.69

EUR/UAH

51.63

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Гучний вибух на святі командувача ВКС РФ: чию загибель підтвердили у Москві
commentss НОВИНИ Всі новини

Гучний вибух на святі командувача ВКС РФ: чию загибель підтвердили у Москві

Після трагедії в елітному ресторані Balzi Rossi з'явилися офіційні дані, що підтверджують загибель родича одного з найвищих російських генералів

5 серпня 2026, 15:44
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські державні бази даних підтвердили загибель Данила Предрія, який був зятем головнокомандувача повітряно-космічних сил Росії Олександра Чайка. Про це повідомляє видання "Агентство", яке вивчило відомості з офіційних реєстрів.

Гучний вибух на святі командувача ВКС РФ: чию загибель підтвердили у Москві

Вибух у Москві. Фото: з відкритих джерел

Інформація про смерть з'явилася у Єдиному державному реєстрі індивідуальних підприємців. Згідно з опублікованою випискою, діяльність Предрія була припинена 1 серпня у зв'язку з його смертю. Таким чином, державні бази фактично підтвердили відомості, які раніше поширювалися лише на рівні неофіційних повідомлень.

Після вибуху в московському ресторані Balzi Rossi з'явилися чутки, що серед постраждалих могла бути дочка генерала Марія Чайко. За даними журналістів, жінка після весілля минулого року змінила прізвище на Предрій. Низка джерел стверджувала, що її чоловік загинув під час вибуху.

Інцидент стався увечері 1 серпня біля входу до закритого для приватного заходу ресторану. За офіційною версією Національного антитерористичного комітету РФ, невідома жінка намагалася пронести всередину саморобний вибуховий пристрій, замаскований під подарунок, проте його зупинили охоронець. Внаслідок вибуху спочатку загинули троє людей, понад двадцять отримали поранення, а пізніше кількість жертв збільшилася.

Російські провоєнні блогери припускали, що банкет міг бути присвячений 55-річчю Олександра Чайка, який очолив Повітряно-космічні сили Росії у травні 2026 року. При цьому офіційних підтверджень того, що сам генерал перебував у ресторані або був передбачуваною метою нападу, російська влада досі не надала. Поява даних у державних реєстрах стала першим офіційним непрямим підтвердженням особи одного з загиблих.

Читайте також на порталі "Коментарі" – вибух у центрі Москви: елітний ресторан охопив пожежу, є загиблі та десятки постраждалих.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини