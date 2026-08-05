Гучний вибух на святі командувача ВКС РФ: чию загибель підтвердили у Москві

Російські державні бази даних підтвердили загибель Данила Предрія, який був зятем головнокомандувача повітряно-космічних сил Росії Олександра Чайка. Про це повідомляє видання "Агентство", яке вивчило відомості з офіційних реєстрів.

Вибух у Москві. Фото: з відкритих джерел

Інформація про смерть з'явилася у Єдиному державному реєстрі індивідуальних підприємців. Згідно з опублікованою випискою, діяльність Предрія була припинена 1 серпня у зв'язку з його смертю. Таким чином, державні бази фактично підтвердили відомості, які раніше поширювалися лише на рівні неофіційних повідомлень.

Після вибуху в московському ресторані Balzi Rossi з'явилися чутки, що серед постраждалих могла бути дочка генерала Марія Чайко. За даними журналістів, жінка після весілля минулого року змінила прізвище на Предрій. Низка джерел стверджувала, що її чоловік загинув під час вибуху.

Інцидент стався увечері 1 серпня біля входу до закритого для приватного заходу ресторану. За офіційною версією Національного антитерористичного комітету РФ, невідома жінка намагалася пронести всередину саморобний вибуховий пристрій, замаскований під подарунок, проте його зупинили охоронець. Внаслідок вибуху спочатку загинули троє людей, понад двадцять отримали поранення, а пізніше кількість жертв збільшилася.

Російські провоєнні блогери припускали, що банкет міг бути присвячений 55-річчю Олександра Чайка, який очолив Повітряно-космічні сили Росії у травні 2026 року. При цьому офіційних підтверджень того, що сам генерал перебував у ресторані або був передбачуваною метою нападу, російська влада досі не надала. Поява даних у державних реєстрах стала першим офіційним непрямим підтвердженням особи одного з загиблих.

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