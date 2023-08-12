Грозев: Путина могут свергнуть по одному из двух сценариев

Заблуждением есть то, что абсолютно вся российская элита поддерживает продолжение военных действий в Украине. За это могут выступать разве что те, кто имеет непосредственное отношение к ВПК. Российские элиты молчат, потому что боятся быть первыми, кто выступит против, боятся для себя негативных последствий, но не поддерживают открыто войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз в интервью "Financial Times" озвучил журналист-расследователь Христо Грозев.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Журналист считает, что российского диктатора Путина могут свергнуть по одному из двух сценариев.

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"Либо дилемма заключенного будет снята, либо от него просто избавятся путем более скоординированного переворота", – считает Грозев.

Он отмечает, пока что угрозы для Путина нет ни в среде олигархов, ни среди министров, ни в ФСБ. Никто там пока не готов к реальному устранения президента РФ. Но есть и другая часть российской элиты, которой уже невыносимо жить в условиях Северной Кореи 2.1 с замороженными банковскими счетами. Поэтому вполне могут произойти и другие события. Скажем, перелом в судьбе на фронте.

Высказался также Грозев относительно дальнейшей судьбы главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По словам журналиста, Пригожина через полгода ждет либо смерть, либо еще один мятеж.

Он рассказал, что у него появилось ощущение каких-то волнений внутри России накануне вечером, поскольку они зафиксировали "взрыв" телефонного трафика между российскими военными высшего ранга.

"Путин выступил по телевидению и назвал Пригожина предателем. Все знают, что делают с "предателями", а Путин этого не сделал. Он хочет видеть его мертвым. Пока он этого сделать не может. Через полгода Пригожин либо умрет, либо произойдет второй переворот", — считает известный журналист-расследователь.

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