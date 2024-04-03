Группа «Пикник» после теракта в «Крокусе» дает концерт в Москве. Циничное объяснение

Группа "Пикник" в своем Telegram-канале анонсировала новую дату проведения мартовского концерта, который не состоялся в Москве из-за террористической атаки.

Теракт в "Крокусе"

Музыканты поблагодарили всех жителей Санкт-Петербурга, который 27 марта пришли на их концерт, на котором почтили память погибших во время теракта.

"То, что мы пережили и переживаем — это наша общая боль. Но никто и ничто не сможет сломать культуру, терапия музыкой — это то, что сейчас необходимо всем нам" , — написали музыканты.

По информации членов группы, концерт состоится 1 июня на площадке Live Arena в Москве. Купленные на 22 и 23 марта билеты остаются действительными на новую дату.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 22 марта перед выступлением группы "Пикник" в "Крокус Сити Холле" четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Ответственность за теракт взяли на себя радикальные исламисты, но Россия все же пытается "привязать" в нему Украину. В частности, глава Совбеза страны-агрессора Николай Патрушев заявил, расследование показывает, что якобы к теракту причастны украинские спецслужбы. Он согласен с тем, что теракт совершили исламисты, при этом подчеркнув, что именно в США придумали и создали ИГИЛ, Аль-Каиду и другие террористические формирования. Патрушев добавил, что якобы важно установить заказчика теракта в "Крокусе".

Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин поручил определить бенефициаров теракта и привлечь их к ответственности. При этом он также намекнул, что к теракту могут быть причастны Украина и Запад.



