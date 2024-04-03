Патрушев заявил, что США создали ИГИЛ и объяснил, как они вместе с Украиной организовали теракт

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Ткачик Олеся
Как заявил Николай Патрушев, России якобы "пытаются навязать", что террористический акт был совершен не "киевским режимом", а сторонниками радикальной исламской идеологии, возможно, членами афганского филиала ИГИЛ.
Николай Патрушев
При этом он опять нес чушь о том, что Киев является не самостоятельным в своих решениях и им "полностью управляет" Вашингтон.
По его словам, преступники, совершившие массовое убийство, а также их пособники арестованы при попытке прорыва к государственной границе России. По его словам, с украинской стороны для них якобы готовилось окно для перехода.
Он также заявил, что 7 марта сначала американское и английское посольства опубликовали предупреждения для своих граждан об опасности осуществления теракта в Москве в следующие 48 часов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в России всеми силами пытаются "привязать" Украину к теракту в "Крокусе", хотя ответственность за его взяли радикальные исламисты. При этом кремлевский диктатор Владимир Путин считает террористов просто исполнителей и обещает найти "настоящих заказчиков" теракта.
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