Как заявил Николай Патрушев, России якобы "пытаются навязать", что террористический акт был совершен не "киевским режимом", а сторонниками радикальной исламской идеологии, возможно, членами афганского филиала ИГИЛ.

Николай Патрушев

"Однако намного важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления. Его следы ведут к украинским спецслужбам" , — заявил Патрушев.

При этом он опять нес чушь о том, что Киев является не самостоятельным в своих решениях и им "полностью управляет" Вашингтон.

"Всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США. Необходимо также учитывать, что ИГИЛ, "Аль-Каиду" и другие террористические организации создал Вашингтон" , — сказал секретарь Совбеза страны-агрессора.

По его словам, преступники, совершившие массовое убийство, а также их пособники арестованы при попытке прорыва к государственной границе России. По его словам, с украинской стороны для них якобы готовилось окно для перехода.

Он также заявил, что 7 марта сначала американское и английское посольства опубликовали предупреждения для своих граждан об опасности осуществления теракта в Москве в следующие 48 часов.

"Именно в тот день, как сообщили свидетели, исполнители теракта посещали Crocus City Hall для оценки ситуации на месте" , — отметил секретарь Совбеза.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в России всеми силами пытаются "привязать" Украину к теракту в "Крокусе", хотя ответственность за его взяли радикальные исламисты. При этом кремлевский диктатор Владимир Путин считает террористов просто исполнителей и обещает найти "настоящих заказчиков" теракта.



