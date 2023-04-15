Грузия ответила на информацию о возобновлении авиасообщения с Россией

Российский пассажирский самолет. Фото из открытых источников

14 марта на сайте московского аэропорта "Внуково" появилась информация о прямом рейсе в столицу Грузии. Однако впоследствии рейс исчез. Агентство гражданской авиации Грузии отрицало, что возобновляло авиасообщение с Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание News Georgia.

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На российском сайте аэропорта "Внуково" сообщили о рейсе Москва – Тбилиси, который должен быть ежедневным. Однако впоследствии информация о таком авиамаршруте исчезла. Службы аэропорта сообщили, что это технические неисправности на сайте, а рейс был добавлен по ошибке.

Однако подобные действия насторожили грузин. Агентство гражданской авиации Грузии выпустило официальное заявление, где опровергло возобновление рейсов между странами.

"Отмечаем, что между Грузией и Россией прямое регулярное авиасообщение не осуществляется и статус кво не изменится", — сообщили в пресс-службе грузинского агентства.

Некоторые граждане Грузии указывают, что это возможная провокация, которая имела целью проверить общественное мнение о возобновлении авиасообщения между странами. Недавно грузинские власти сообщали о возможности возобновить прямые рейсы между странами, однако оппозиция и общественность резко отрицали такие идеи.

Напомним, что авиасообщение между странами было отменено в 2019 году. Тогда российский депутат от коммунистической партии РФ Сергей Гаврилов выступил в грузинском парламенте, чем спровоцировал протесты и беспорядки.

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