Грузия ответила на информацию о возобновлении авиасообщения с Россией

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Slava Kot
Российский пассажирский самолет. Фото из открытых источников
14 марта на сайте московского аэропорта "Внуково" появилась информация о прямом рейсе в столицу Грузии. Однако впоследствии рейс исчез. Агентство гражданской авиации Грузии отрицало, что возобновляло авиасообщение с Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание News Georgia.
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На российском сайте аэропорта "Внуково" сообщили о рейсе Москва – Тбилиси, который должен быть ежедневным. Однако впоследствии информация о таком авиамаршруте исчезла. Службы аэропорта сообщили, что это технические неисправности на сайте, а рейс был добавлен по ошибке.
Однако подобные действия насторожили грузин. Агентство гражданской авиации Грузии выпустило официальное заявление, где опровергло возобновление рейсов между странами.
Некоторые граждане Грузии указывают, что это возможная провокация, которая имела целью проверить общественное мнение о возобновлении авиасообщения между странами. Недавно грузинские власти сообщали о возможности возобновить прямые рейсы между странами, однако оппозиция и общественность резко отрицали такие идеи.
Напомним, что авиасообщение между странами было отменено в 2019 году. Тогда российский депутат от коммунистической партии РФ Сергей Гаврилов выступил в грузинском парламенте, чем спровоцировал протесты и беспорядки.
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