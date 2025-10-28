Грядет большая европейская война: Лавров высказался о противостоянии с НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров традиционно заверил, что у Москвы нет даже мыслей о том, чтобы нападать на какую-либо страну НАТО. При этом Кремль обвинил Запад в том, что тот якобы готовится к новой большой европейской войне. Свои заявления Лавров сделал на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Глава МИД России отметил, что Москва готова закрепить свои дружественные намерения в гарантиях безопасности.

Сергей Лавров также выдумал, что расширение НАТО "не прекращается ни на минуту", вопреки всем обязательствам. Министру иностранных дел кажется, что угроза от Североатлантического Альянса исходит повсюду.

По его словам, Москву беспокоят планы активизации деятельности НАТО в Арктике, которую РФ видит зоной мира. А еще Лавров сказал, что Россия выступает против превращения Евразии в вотчину Альянса.

Стоит отметить, что в ходе этого же выступления Сергей Лавров заверил, что в Кремле по-прежнему надеются на то, что в скором времени состоятся переговоры между РФ и США на самом высоком уровне, но России нужны гарантии, что встреча Путина и Трампа принесет результат.

Глава МИД РФ также заявил, что Москва надеется, что Дональд Трамп по-прежнему стремится к урегулированию конфликта на Украине на основе встречи на Аляске. При этом, если Москва по-прежнему рассчитывает на диалог с Вашингтоном, то о диалоге с элитами НАТО и ЕС пока что речи не идет, отметил Лавров.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на влияние новых санкций против российских нефтяных компаний, и надеется, что они заставят Владимира Путина вести себя "умнее" и будут способствовать прекращению войны в Украине. Почему именно сейчас президент США принял подобные решения? Смогут ли они повлиять на Путина и тот уже согласится пойти на серьезные переговоры по прекращению войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



