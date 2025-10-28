У Путина вновь заговорили о встрече с Трампом: какие гарантии хотят получить

В Кремле по-прежнему надеются на то, что в скором времени состоятся переговоры между РФ и США на самом высоком уровне, но России нужны гарантии, что встреча Путина и Трампа принесет результат. Как передает портал "Комментарии", об этом на Минской международной конференции по евразийской безопасности заявит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Глава МИД РФ также заявил, что Москва надеется, что Дональд Трамп по-прежнему стремится к урегулированию конфликта на Украине на основе встречи на Аляске.

При этом, если Москва по-прежнему рассчитывает на диалог с Вашингтоном, то о диалоге с элитами НАТО и ЕС пока что речи не идет, отметил Лавров.

Российский министр подчеркнул, что Владимир Путин готов "двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе".

"Там (в Будапештском меморандуме – ред.) говорится, что Украина, равно как и другие бывшие советские республики, отказавшиеся от ядерного оружия, получит гарантии, которые ядерные державы дают неядерным государствам. Вот и все. Это все. Эти гарантии гласят, что ядерное оружие не будет использовано против неядерных держав, которые являются участницами Договора о нераспространении ядерного оружия", — отметил Лавров.



