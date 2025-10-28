logo

Россия У Путина вновь заговорили о встрече с Трампом: какие гарантии хотят получить
НОВОСТИ

У Путина вновь заговорили о встрече с Трампом: какие гарантии хотят получить

Кремль хочет гарантий результативных переговоров с Трампом

28 октября 2025, 13:00 comments1124
Автор:
Кравцев Сергей

В Кремле по-прежнему надеются на то, что в скором времени состоятся переговоры между РФ и США на самом высоком уровне, но России нужны гарантии, что встреча Путина и Трампа принесет результат. Как передает портал "Комментарии", об этом на Минской международной конференции по евразийской безопасности заявит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

У Путина вновь заговорили о встрече с Трампом: какие гарантии хотят получить

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Глава МИД РФ также заявил, что Москва надеется, что Дональд Трамп по-прежнему стремится к урегулированию конфликта на Украине на основе встречи на Аляске. 

При этом, если Москва по-прежнему рассчитывает на диалог с Вашингтоном, то о диалоге с элитами НАТО и ЕС пока что речи не идет, отметил Лавров.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов согласиться с концепцией, предложенной Соединенными Штатами для урегулирования войны против Украины.

Российский министр подчеркнул, что Владимир Путин готов "двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе".

Также издание "Комментарии" сообщало – Москва вновь публично заявила, что не нарушала Будапештский меморандум, несмотря на вооруженную агрессию против Украины. Об этом говорится в публикации МИД РФ.

Министр иностранных дела РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не считает, что ее действия против Украины каким-либо образом нарушают положения Будапештского меморандума. 

"Там (в Будапештском меморандуме – ред.) говорится, что Украина, равно как и другие бывшие советские республики, отказавшиеся от ядерного оружия, получит гарантии, которые ядерные державы дают неядерным государствам. Вот и все. Это все. Эти гарантии гласят, что ядерное оружие не будет использовано против неядерных держав, которые являются участницами Договора о нераспространении ядерного оружия", — отметил Лавров.




