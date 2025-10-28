Наближається велика європейська війна: Лавров висловився про протистояння з НАТО

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров традиційно запевнив, що Москва не має навіть думок про те, щоб нападати на якусь країну НАТО. При цьому Кремль звинуватив Захід у тому, що той нібито готується до нової великої європейської війни. Свої заяви Лавров зробив на Міжнародній конференції з євразійської безпеки у Мінську.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Глава МЗС Росії зазначив, що Москва готова закріпити свої дружні наміри у гарантіях безпеки.

Сергій Лавров також вигадав, що розширення НАТО "не припиняється ні на хвилину", попри всі зобов'язання. Міністру закордонних справ здається, що загроза від Північноатлантичного Альянсу виходить усюди.

Москву турбують плани активізації діяльності НАТО в Арктиці, яку РФ бачить зоною світу. А ще Лавров сказав, що Росія виступає проти перетворення Євразії на вотчину Альянсу.

Варто зазначити, що під час цього ж виступу Сергій Лавров запевнив, що в Кремлі, як і раніше, сподіваються на те, що незабаром відбудуться переговори між РФ та США на найвищому рівні, але Росії потрібні гарантії, що зустріч Путіна та Трампа принесе результат.

Глава МЗС РФ також заявив, що Москва сподівається, що Дональд Трамп, як і раніше, прагне до врегулювання конфлікту в Україні на основі зустрічі на Алясці. При цьому, якщо Москва, як і раніше, розраховує на діалог з Вашингтоном, то про діалог з елітами НАТО і ЄС поки що не йдеться, зазначив Лавров.

